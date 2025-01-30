Губернатор Василий Анохин поделился планами развития спорта в регионе

В числе основных приоритетов запланированной работы – формирование условий для массового спорта. В 2025 году направим на эти цели 1,5 млрд руб.

В текущем году планируем построить:

бассейн в г. Вязьма;

«умные» спортивные площадки в п. Красный и п. Монастырщина;

площадки для сдачи комплекса ГТО в п. Стодолище, п. Монастырщина, п. Хиславичи, п. Красный, с. Ершичи и Смоленском муниципальном округе.

Отремонтируем 2 бассейна в г. Ярцево, спортивную школу в г. Рудня, 2 стадиона в г. Ельня и г. Дорогобуж, завершим обновление аналогичного объекта в г. Духовщина.

– Кроме того, приступим к реализации масштабного проекта – строительству многофункционального семейного водного комплекса в Смоленске со спортивным крытым и всесезонным уличным бассейнами, залами для фитнеса, сухого плавания, парными, саунами, банями, хаммамами и СПА-центром, рассказал Василий Николаевич Анохин. – Продолжим укреплять кадровый потенциал сферы физической культуры и спорта – поддерживать студентов-«целевиков», а также начнём реализацию программы «Земский тренер» для привлечения специалистов в учреждения в селах и небольших городах.