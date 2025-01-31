Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на
3 года.
28 декабря 2023 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353», которое установило, что действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, продлевается на 3 года.
Несмотря на указанное продление, заменить водительское
удостоверение необходимо, если:
Изменились личные данные водителя, например, фамилия;
На водительском удостоверении есть повреждения, которые мешают
идентифицировать личность водителя;
Водитель потерял водительское удостоверение или его украли;
Появились медицинские показания, которые ограничивают
возможность управления автомобилем.
Также напоминаем, что в 2025 году необходимо заменить водительское удостоверение, срок действия которого закончилось в 2022 году.
Межрайонный отдел по регистрационно-экзаменационной работе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области информирует
Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на
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