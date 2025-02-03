Год защитника Отечества посвящен ветеранам войны и участникам СВО



Объявленный Год защитника Отечества посвящен памяти подвигу ветеранов Великой Отечественной войны, а также сегодняшним героям — участникам специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам.

«В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Он объявлен в России Годом защитника Отечества, как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей, и в честь наших сегодняшних героев, участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России», — сказал глава государства.

Какие мероприятия в рамках Года защитника Отечества готовятся в вашем регионе? Каким образом у вас увековечивается память о Великой Победе? Каким образом, на ваш взгляд, можно отметить вклад участников СВО в защиту родной земли? Что в вашем регионе делается для помощи участникам СВО и их семьям?

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».



Обращение президента России Владимира Путина к ветеранам и участникам специальной военной операции подчеркивает не только важность памяти о Великой Отечественной войне, но и необходимость признания современного героизма. 80-летие Победы — это особая дата, которая должна напомнить нам о ценности мира и свободы, за которые боролись наши предки. Мы должны помнить о тех, кто отдал свои жизни ради нашей будущей безопасности.

В нашем регионе уже запланированы различные мероприятия, направленные на увековечение памяти о Великой Победе и поддержку участников СВО. Мы организуем патриотические акции, выставки, лекции в школах и вузах, которые помогут молодому поколению понять значение подвига наших ветеранов и современных защитников. Важно, чтобы память о героях передавалась из поколения в поколение.

Кроме того, мы активно работаем над созданием условий для помощи участникам СВО и их семьям. В Смоленской области уже реализуются программы поддержки, включая психологическую помощь, социальные гарантии и материальную помощь. Мы также стараемся вовлекать общественные организации и волонтеров в эту работу, чтобы обеспечить комплексный подход к решению проблем, с которыми сталкиваются наши защитники и их близкие.

Отмечая вклад участников специальной военной операции в защиту родной земли, мы должны помнить, что каждый из них — это личность с уникальной историей. Мы можем организовать встречи с ветеранами, рассказать о их опыте в СМИ и социальных сетях, создать специальные проекты по их поддержке. Важно не только говорить о героизме, но и действовать — помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке.

Таким образом, Год защитника Отечества — это не просто дань уважения прошлому; это возможность объединить усилия общества для поддержки тех, кто стоит на защите нашей Родины сегодня. Мы должны помнить о наших героях и делать все возможное для их благополучия.