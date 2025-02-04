В этом году в Смоленске пройдёт федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»



В этом году Смоленская академия профессионального образования станет одной из площадок для проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии». Это стало возможным благодаря созданию на Смоленщине образовательно-производственного кластера машиностроения.

Специалисты со всей России посоревнуются в Смоленске в финалах всероссийского конкурса профессионального мастерства по трём номинациям: «Слесарь-инструментальщик», «Токарь» и «Фрезеровщик».

Смоленщина примет федеральный этап авторитетного конкурса впервые. В соревнованиях примут участие работники со стажем не менее трёх лет. Лучшие получат денежные поощрения: за победу – миллион рублей, за второе место – 500 тысяч рублей и за третье место – 300 тысяч рублей.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» с этого года включён в национальный проект «Кадры». Чтобы конкурс стал по-настоящему массовым, заявки на участие можно будет подать через портал «Работа России».



Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».



Проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» не только подчеркивает статус Смоленщины как важного образовательного и производственного центра, но и открывает новые горизонты для развития профессионального мастерства в нашей стране.

Создание образовательно-производственного кластера машиностроения в Смоленской области стало важным шагом к формированию конкурентоспособной экономики региона. Этот кластер не только обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов, но и способствует интеграции образования и производства, что крайне важно в современных условиях. Проведение финала всероссийского конкурса именно на нашей площадке — это признание усилий, которые были предприняты для создания комфортной и продуктивной среды для обучения и работы. Денежные поощрения для победителей — это стимул для участников, который не только вознаграждает их труд, но и подчеркивает ценность рабочих профессий в нашей стране. В условиях, когда многие молодые люди выбирают более престижные, но менее востребованные специальности, такие инициативы могут помочь изменить восприятие рабочих профессий и привлечь внимание к ним.

Включение конкурса в национальный проект «Кадры» — это еще один шаг к тому, чтобы сделать профессиональное образование более доступным и привлекательным. Платформа «Работа России», на которой можно подать заявки на участие, является важным инструментом для повышения доступности информации о таких мероприятиях. Это создает возможность для большего числа участников проявить себя и продемонстрировать свои умения.

Сакович Олег Александрович

Директор филиала Российского общества «Знание» в Смоленской области



Рабочие профессии являются краеугольным камнем экономики и основой созидательной деятельности. Они играют ключевую роль в развитии инфраструктуры и поддержании стабильности общества, обеспечивая людей необходимыми товарами и услугами — от строительства домов до добычи нефти и газа.

Сегодня такие специальности предлагают стабильный доход, возможности для профессионального роста и высокую востребованность на рынке труда.

Современные тенденции, такие как автоматизация, экологическая направленность и технологии, открывают новые горизонты для рабочих профессий. Специалисты, готовые адаптироваться и осваивать эти технологии, становятся ключевыми фигурами в современной экономике, способствуя её развитию и процветанию.

Считаю, что создание на Смоленщине образовательно-производственного кластера машиностроения, как и проведение федерального этапа конкурса «Лучший по профессии», даст новый мощный импульс к развитию профобразования, а также его популяризации среди молодежи.

На это нацелен и ряд просветительских инициатив Российского общества «Знание». Например, разработаны мастер-лекции, благодаря которым слушатели могут узнать о современном состоянии рынка труда, преимуществах рабочих профессий, а также получить советы по выбору будущей специальности и первых шагов в карьере.