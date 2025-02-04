«Группа Астра» раскроет российским школьникам все секреты операционных систем на «Уроке цифры»

Компания примет участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры», главная задача которого – помочь достичь ключевой цели ИТ-образования в России: обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики страны. Первый урок «Группа Астра» посвятила операционной системе (далее – ОС) как неотъемлемой части всех устройств, необходимых в повседневной жизни. Урок от разработчика инфраструктурного и системного программного обеспечения (далее – ПО) «Группа Астра» на тему «Секреты операционных систем» пройдет в российских школах с 10 февраля по 2 марта 2025 г. в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Эта инициатива предоставляет учащимся 1 – 11 классов уникальную возможность глубже понять значение ОС, изучить их типы, структуру и функции, тем самым повышая свою компетентность в сфере информационных технологий. Урок «Секреты операционных систем» включает теоретическую часть (видеолекцию) и практическую – интерактивный тренажер, помогающий в игровой форме ознакомиться со структурой ОС и визуальным обозначением программ, входящих в базовый состав любой ОС. Тренажер представляет собой лабиринт, из которого можно выбраться только с помощью успешно выполненных заданий. Практические задания распределены по 3 категориям, основанным на возрастных особенностях учеников: для младших (1 – 4 кл.), средних (5 – 9 кл.) и старших классов (10 – 11 кл.) – и отличаются уровнем сложности и объемом, механика для всех трех категорий идентична. По результатам прохождения тренажера выдается сертификат участника. О том, как в увлекательной форме донести до школьников базовые знания об ОС, преподаватели смогут узнать на вебинаре, который пройдет 6 февраля в 10:00 по московскому времени на сайте проекта https://datalesson.ru/. К занятию можно приступить на любом устройстве и в удобное время – как в школе, так и дома, самостоятельно либо вместе с учителем или родителями. Для этого необходимо зайти на сайт проекта, выбрать урок от «Группы Астра» и определить подходящий уровень сложности в соответствии со своим возрастом: 1 – 4, 5 – 9 или 10 – 11 классы.