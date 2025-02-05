В Смоленской области определили посла Форума классных руководителей 2025 года

Дирекция ФКР назвала имена 87 послов 2025 года из 87 регионов, в числе которых оказалась социальный педагог Тёмкинской средней школы Надежда Семёнова.

Все кандидаты проходили отборочные этапы: заполняли анкету, снимали видеовизитку, участвовали в собеседовании.

«Отбор на мероприятие всероссийского масштаба – это всегда волнительно, а отбор на посла ФКР волнителен втройне. Осознание ответственности, которая ляжет на твои плечи, приходит уже в момент принятия решения о подаче заявки. И хотя я в семье ФКР уже почти 3 года, сообщение об утверждении моей кандидатуры послом Форума классных руководителей было полной неожиданностью», – поделилась Надежда Семёнова.

Послы ФКР решают многие задачи. Они создают сообщество для общения и обмена опытом педагогов в регионах, формируют Ассоциации классных руководителей, проводят мероприятия.

Педагог Надежда Семёнова уверена, что посол ФКР – проводник к возможностям, которые открывает Всероссийский форум классных руководителей и наставников для педагогов всей страны, в том числе и Смоленской области.

Сейчас в Севастополе, Ненецком АО и Республике Калмыкия ФКР продолжают искать достойных кандидатов на роль Посла ФКР этого года. В 2023 году у ФКР было 23 амбассадора, в прошлом – 90 послов из всех регионов России и Байконура. Многие из классных руководителей и кураторов групп СПО стали директорами школ, региональных филиалов Российского общества «Знание», авторами научно-популярных программ на телеканалах.

Форум проводится Министерством Просвещения РФ по поручению президента России. Он проходит уже четвёртый раз и пользуется популярностью у учителей. Стратегический партнёр Форума классных руководителей – АНО «Диалог Регионы». Сообщество ФКР во ВКонтакте: https://vk.com/vfkr_ru.