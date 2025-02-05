Губернатор Василий Анохин рассказал о модернизации почтовых отделений

По поручению Президента Владимира Владимировича Путина и при поддержке «Единой России» «Почта России» проводит масштабную модернизацию своих отделений на селе, в отдаленных и труднодоступных местностях. Благодаря этой инициативе из Народной программы партии в нашей области возведено 4 новых почтовых офиса в с. Екимовичи и д. Павловка Рославльского района, д. Жуково Смоленского района и д. Шокино Кардымовского района.

Применение современных модульных конструкций позволило в короткий срок построить новые отделения. В них жителям доступны почтовые и финансовые услуги, розничная продажа товаров, государственные сервисы, включая подтверждение или восстановление учётной записи на портале «Госуслуги».

– Деревни для возведения новых отделений почты были выбраны с учётом сообщений в социальных сетях и пожеланий жителей муниципалитетов, озвученных в ходе поездок в районы, – отметил Василий Николаевич Анохин.