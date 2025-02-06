Многая и благая лета!

Подумать только – со дня выхода первого номера районной газеты исполнилось 95 лет! За это время над ее созданием трудились десятки людей: редакторы, корреспонденты, ответственные секретари, фотокоры, печатники, линотиписты, наборщики, ремонтники, почтальоны разных лет.

С утра нас пришли поздравить депутаты Сафоновского окружного Совета во главе с председателем Анной Захаровой.

На торжестве, прошедшем в Сафоновской центральной районной библиотеке, Глава Сафоновского муниципального округа Александр Царев обратился к коллективу с пожеланием сохранять лучшие традиции отечественной журналистики. Нашими гостями стали также Министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, депутаты Смоленской областной Думы, представители предприятий-партнеров, о которых не раз писала газета.

Надежда Яичникова, Наталья Корлякова, Татьяна Гляшова, Петр Мухин, Ирина Куропаткина, Марина Хотулева

Гости вручили региональные и муниципальные награды главному редактору Марине Хотулевой, главному бухгалтеру Наталье Корляковой, ответственному секретарю Ирине Куропаткиной, дизайнеру-верстальщику Надежде Яичниковой, менеджеру Алексею Ковалеву.

Нина Снытина, Любовь Ульянова, Татьяна Гляшова, Александр Станьков, Марина

Хотулева, Ирина Куропаткина

Ветераны встали в ряд

Юбилейное торжество стало поводом для чествования наших дорогих ветеранов. На экране мелькали фотографии из прошлого этих людей, каждый из которых вносил свой вклад в выпуск газеты.

С 2006 по 2020 год главным редактором «Сафоновской правды» была Татьяна Петровна Приходько. Вместе с мужем Сергеем Николаевичем, выпускником Омского политехнического института, а также маленьким сынишкой эта семья приехала в Сафоново в 1980 году. Сергей Николаевич многие годы был директором типографии. Полиграфисты и редакция вплоть до кризисных 90-х годов находились под одной крышей и жили как одна дружная семья.

Мы с большим уважением относимся к супругам Приходько, ценим их вклад в развитие полиграфической базы, многие годы остававшейся одной из наиболее прогрессивных на Смоленщине, а также вклад Татьяны Петровны в журналистику. Она уделяла большое внимание профессиональному росту журналистов, при ней коллектив пополнился молодежью. Татьяна Петровна Приходько задавала высокую планку уровня профессионального мастерства, немало сделала для сплочения коллектива. Не случайно в день юбилея газеты ей была вручена Благодарность Министерства по внутренней политике Смоленской области.

Супруги Журавские, Валентина Алексеевна и Валентин Михайлович, тоже принадлежат к журналистской гвардии ветеранов. Валентин Михайлович работал в газете, вел передачи на местном радио, когда в редакцию пришла юная и очаровательная девушка, с золотой медалью окончившая Сафоновскую школу-интернат. Прошли годы – Валентин и Валентина стали семейной парой, прожившей в браке 58 лет.

Вся жизнь Валентины Алексеевны связана с газетой «Сафоновская правда». Она не только является автором статей, очерков, зарисовок, но и поэтических сборников. По сей день мы получаем самые восторженные отзывы от читателей о ее новых стихах, опубликованных на Литературной странице. На юбилейном торжестве солистка-вокалистка Татьяна Ундалова исполнила песню «А я люблю Сафоново» на стихи Валентины Журавской. Старший внук Журавских Дмитрий продолжил традицию бабушки и дедушки, работает шеф-редактором на Телеграм-канале. Кстати, Дмитрий в студенческие годы проходил практику в нашей газете, именно в ней были опубликованы его первые статьи. Говоря об этой семье, невозможно не упомянуть и о том, что у супругов Журавских – 10 внуков. Девять из них растут в семье младшей дочери Татьяны.

В нашем коллективе с любовью и уважением относятся к Надежде Васильевне Бобылевой – человеку добрейшей души, работавшей секретарем-машинисткой. Мы отдаем должное грамотному и вдумчивому корректору Галине Александровне Колпинской, верой и правдой служившей «Сафоновской правде» на протяжении 47 лет. Пришла на юбилей и Татьяна Петровна Лебедева, которая работала бухгалтером. Менеджер Лариса Евгеньевна Абрамова не только занималась раскладкой газеты и следила за чистотой в редакции, но и сочиняла сценарии редакционных праздников – ярких и веселых. В газете выходила подготовленная ею страничка «У домашнего очага», героями которой становились наши земляки, увлеченные творчеством, спортом, огородничеством. Написанные Ларисой стихи по сей день можно увидеть на страницах нашей газеты.

Протоиерей Сергий Зеленков, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» поселка Горного, на юбилее вспоминал о том, что в течение восьми лет ему довелось работать в Сафоновской типографии печатником. Газету «Сафоновская правда» тогда печатали в Сафонове, большое внимание уделяли качеству полиграфического исполнения.

В нашей памяти остались самые теплые воспоминания о сотрудниках газеты, не доживших до наших дней: о бывших редакторах Иване Михаленкове, Михаиле Лубягове, Владимире Чумакове, о заместителях редактора Петре Захарове, Тамаре Щепетевой, журналистах Иване Муравьеве, Николае Савченкове, Викторе Скибине, Александре Ершове, Николае Мишине, Светлане Васькиной, Линоре Захаровой, Александре Назинцеве, фотокорреспондентах Георгии Половом, Владимире Зуеве, ответственном секретаре Зинаиде Новиковой, корректорах Вере Тарасенковой-Орешковой, Любови Дедковой, редакторе радио Валентине Качуриной, машинистках Надежде Марутенковой, Валентине Агурьяновой…

Жить, творить, созидать!

В преддверии юбилея газеты был проведен фотоконкурс «Газета и мы», победители которого разделили с нами радость юбилейного торжества. Оксана Куприяновна Сергеева с дочерью Анастасией не только представили свою работу на фотоконкурс, но и оформили экспозицию к 95-летию нашего издания СМИ.

А работники Сафоновской центральной районной библиотеки представили вехи «районки» на выставке «Листая страницы твои».

Замечательную акварель с изображением номера «Сафоновской правды» преподнесли в подарок коллективу редакции директор Сафоновской ДХШ Светлана Шаповалова и автор работы – художник-педагог Наталья Роот.

Приятно было принимать поздравления и от Елены Крыловой, Николая Жигарева из «Театра слова», от поэтессы Ирины Толстых,

Вручение частной стипендии Святославом Масютиным

от Святослава Масютина – почетного гражданина Сафоновского района, заслуженного экономиста РФ, заместителя генерального директора концерна «Русэлпром».

Как отметила главный редактор «Сафоновской правды» Марина Хотулева, «наша газета — это не просто ежедневные «сегодняшние» новости. Это жизнь, мир вокруг вас, ваши близкие, друзья, соседи, дети. Все вы и есть наша газета, а точнее — ее душа. Когда-то «Сафоновскую правду» выписывала практически каждая семья, ее тираж составлял 17 тысяч экземпляров. Газета выходила с периодичностью четыре раза в неделю. Это было четырехстраничное издание. Сегодня читатель получает ее в виде «толстушки» один раз в неделю. Однако наши подписчики имеют возможность получать газету по подписке не только в традиционном бумажном варианте, но и в электронном. Все мы заняты не только выпуском традиционной «Сафоновской правды», но и заполнением контента сайта и соцсетей. Наш коллектив стал совсем небольшим, он состоит в основном из опытных сотрудников. А недавно в редакцию пришла молодая журналистка, выпускница СмолГУ Алиса Кузнецова».

Благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин обратился к редакционному коллективу с пожеланием многая лета…

Татьяна ГЛЯШОВА