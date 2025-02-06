Сафоново – город со смыслом

Сафоновский историко-краеведческий музей разработал проект «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтерского города», направленный на формирование представления земляков об уникальности своей малой родины. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

– Наш проект – это повод по-новому взглянуть на историю Сафоновской земли, найти новые смыслы и интерпретации событий прошлого, обрести ценности, которые помогут вернуть чувство гордости, источник культурных и творческих инициатив. Мы хотим, чтобы наш город вновь стал «местом силы», таким, каким он был в яркий и стремительный шахтерский период своего развития, – поделилась идеями директор музея и руководитель проекта Татьяна Еремина.

Стартовым мероприятием стала стратегическая сессия, в которой приняли участие представители различных сфер деятельности: местной администрации, образования, культуры, бизнеса, креативной индустрии.

В дальнейшем в обсуждении культурного кода родного города примут участие школьники, студенты, представители творческих профессий.

По итогам работы авторы проекта обещают создать брендбук Сафонова, взять его за основу при оформлении остановок и общественного транспорта, разместить живописное изображение на здании пятиэтажного дома возле музея, создать мультипликационную короткометражку. Будет интересно!