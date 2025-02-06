Урок бокса

Российский боксёр-профессионал Денис Александрович Лебедев, чемпион мира по версиям WBA (2012—2018) и IBF (2016), провел мастер-класс для спортсменов секции бокса Сафоновского Центрального Дворца культуры под руководством тренера Даниила Сергеева.

Лебедев ответил на вопросы юных боксёров, поделился историями своих поражений и побед, а также подчеркнул важность уверенности в достижении целей. В завершение мероприятия он подарил автографы участникам мастер-класса.

Текст и фото: https://vk.com/snytinanina?w=wall596639567_2362