Медаль за труд

Глава МО «Сафоновский муниципальный округ» Александр Царев вместе с генеральным директором АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» Мерзловым Олегом Юрьевичем за многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отечественной машиностроительной отрасли вручил сотруднику предприятия Анатолию Андреевичу Петрушину медаль Союза машиностроителей России «За доблестный труд».

Более 50 лет Анатолий Андреевич работает слесарем-сборщиком в АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор». Более 20 лет — бригадиром цеха №1.

За свой многолетний труд Анатолий Андреевич имеет многочисленные награды от руководства завода за рационализаторские предложения. Петрушин А.А. неоднократный призёр районных соревнований по стрельбе. Награждён наградными часами от Министерства обороны Российской Федерации. В 2013 году ему присвоено почетное звание «Ветеран труда».

– Такая работа — это пример трудолюбия и преданности делу. Анатолий Андреевич, от всей души благодарим Вас за труд и бесценный вклад в укрепление безопасности нашей Родины! Поздравляем Анатолия Андреевича с заслуженной наградой! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в трудовой деятельности! – написал Александр Анатольевич в своих соцсетях.

Текст и фото: https://vk.com/id651185641?from=search&w=wall651185641_3003