Механизмы государственной поддержки для сафоновских предпринимателей





12 февраля 2025 года в 14.00 в Сафоновском муниципальном округе Смоленской области состоится семинар-совещание для индивидуальных предпринимателей, в том числе в сфере сельского хозяйства, крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, а также для граждан (физических лиц)

Тема совещания: «Механизмы государственной поддержки: субсидии, льготное кредитование, грантовая поддержка, социальные контракты».

На семинаре будет подробно рассмотрено, как государство поддерживает сельхозтоваропроизводителей региона. Специалисты из различных организаций поделятся своим опытом и знаниями о том, как работают программы поддержки. Для вас будут выступать специалисты из Центра сельхозконсультирования, Корпорации инвестиционного развития, Центра «Мой бизнес», Фонда поддержки предпринимательства, Уполномоченный по защите прав потребителей, специалисты профильных отделов. Особенно полезной информация будет для тех, кто хочет узнать о субсидиях, льготных кредитах, грантах и социальных контрактах.

Если вы уже начали свое дело или только начинаете свой путь как предприниматель, не упустите возможность посетить наш семинар. Вы получите ценные знания о государственной поддержке, которые станут основой для вашего успеха. Это шанс получить необходимую информацию уже сейчас, чтобы успеть получить все выплаты в 2025 году!

Место проведения: г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, каб. 407

Вопросы можно задать по электронной почте: csk-sml@mail.ru

По информации Автономной некоммерческой организации

«Центр сельскохозяйственного консультирования Смоленской области»