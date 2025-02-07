Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики онкологических заболеваний





Онкологические заболевания во всем мире являются одной из главных причин смертности. В нашей стране ежегодно злокачественные заболевания диагностируют более чем у 600 тысяч человек, при этом погибает более 300 тысяч человек. Вот почему профилактика и раннее выявление рака имеют такое важное значение для сохранения жизни и здоровья.

В 2024 году в Смоленской области злокачественные новообразования впервые были выявлены у 4 969 человек, что превышает показатель 2023 года на 9,4%.

Максимальное число заболеваний приходится на возрастную группу 65-69 года.

Врачи-онкологи отмечают почти двукратный рост показателя активного выявления злокачественных новообразований за последние 10 лет.

– Принято считать, что искать патологию нужно у онкологов. Но, это не совсем так. Начинать нужно с общего состояния. Если с организмом что-то не так, он начинает подавать сигналы и, чаще всего, безобидные, но современная медицина научилась их распознавать и устранять. Поэтому очень важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Это спасет вас от многих серьезных заболеваний, в том числе – онкологических, – рекомендует доцент, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» Елена Николаевна Семкина. – Диспансеризация доступна всем гражданам РФ и проводится она 1 раз в 3 года в возрасте с 18 до 39 лет и ежегодно с 40 лет в поликлинике по месту жительства. На сегодняшний день в программу входит 7 скрининговых обследований, которые направлены на раннее выявление онкологических заболеваний.

К ним относятся: