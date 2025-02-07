Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики онкологических заболеваний

Онкологические заболевания во всем мире являются одной из главных причин смертности. В нашей стране ежегодно злокачественные заболевания диагностируют более чем у 600 тысяч человек, при этом погибает более 300 тысяч человек. Вот почему профилактика и раннее выявление рака имеют такое важное значение для сохранения жизни и здоровья.
В 2024 году в Смоленской области злокачественные новообразования впервые были выявлены у 4 969 человек, что превышает показатель 2023 года на 9,4%.
Максимальное число заболеваний приходится на возрастную группу 65-69 года.
Врачи-онкологи отмечают почти двукратный рост показателя активного выявления злокачественных новообразований за последние 10 лет.
– Принято считать, что искать патологию нужно у онкологов. Но, это не совсем так. Начинать нужно с общего состояния. Если с организмом что-то не так, он начинает подавать сигналы и, чаще всего, безобидные, но современная медицина научилась их распознавать и устранять. Поэтому очень важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Это спасет вас от многих серьезных заболеваний, в том числе – онкологических, – рекомендует доцент, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» Елена Николаевна Семкина. – Диспансеризация доступна всем гражданам РФ и проводится она 1 раз в 3 года в возрасте с 18 до 39 лет и ежегодно с 40 лет в поликлинике по месту жительства. На сегодняшний день в программу входит 7 скрининговых обследований, которые направлены на раннее выявление онкологических заболеваний.
К ним относятся:
- цитологическое исследование мазка с шейки матки – «золотой стандарт» диагностики рака шейки матки – выполняется 1 раз в 3 года, начиная с 18 лет;
- рентгеновская маммография – выполняется 1 раз в 2 года с 39 лет;
- гастроскопия – рекомендована всем пациентам в возрасте 45 лет для раннего выявления опухолей верхних отделов желудочно-кишечного тракта;
- анализ кала на скрытую кровь для диагностики колоректального рака – выполняется 1 раз в 2 года с 40 до 64 лет;
- ежегодное проведение флюорографии для диагностики опухолей легких;
- анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) у мужчин – рекомендован с 45 лет, сдается 1 раз в 5 лет;
- визуальный осмотр кожных покровов, щитовидной железы, ротовой полости, лимфатических узлов – проводится с 40 лет.
Врачи-онкологи настоятельно рекомендуют ответственно относиться к своему здоровью, следить за «сигналами» организма и своевременно проходить обследования.
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