Школьный век

Свой 100-летний юбилей отпраздновала Алферовская школа. Этот праздник стал поистине историческим событием, которого с нетерпением ждали не только учащиеся и педагоги, но и все жители Алферова.

100 лет назад на станции Алферово отделом учебных заведений железной дороги была открыта железнодорожная школа, затем через два года она была переведена в деревню Куракино, а в 1928 году переименована в Кононовскую начальную. В 1933 году была реорганизована в семилетнюю, через десять лет – 13 марта 1943 года – была сожжена немцами.

Но на этом история образовательного учреждения не закончилась. Война и разруха внесли свою лепту в процесс образования, но ценой огромных усилий педагогов, учеников и местных жителей школа была восстановлена. 1 сентября 1946 года Кононовская семилетняя школа после столь долгого перерыва вновь открыла свои двери для учеников.

В 1962 году было построено шлакоблочное здание школы, в котором алферовские ребята проучились до 1988 года.

В 1988 году в д. Кононово на территории школы началось строительство нового типового здания на 192 места. Работы велись под руководством Сергея Алексеевича Ставера. В январе 1990 года педколлектив и обучающиеся перешли в новое двухэтажное здание. Алферовская школа была последней, которую построили по новому проекту. На сегодняшний день именно эти стены являются родными для 19 мальчишек и девчонок.

За вековую историю существования школа выпустила в жизнь более 1 470 выпускников. Среди них есть те, кто вернулся сюда в качестве учителей, тем самым продолжив в лучших традициях воспитывать молодое поколение, формируя высокие личностные качества.

Школа всегда славилась своими выпускниками, которые сделали многое для малой родины. Особыми словами благодарности на юбилейном торжестве были отмечены некоторые из них.

Светлана Дьяченко – создатель сайта «Алферово», которая проделала колоссальную работу по сбору исторических данных, архивных документов, воспоминаний старожилов об Алферове и близлежащих деревнях. Антон Могильников построил для алферовцев часовню Успения Пресвятой Богородицы на новом кладбище. Односельчане гордятся Максимом Моряковым и Андреем Путиным, которые сейчас воюют в зоне специальной военной операции.

Конечно, за каждым учеником Алферовской школы стоял и стоит профессиональный и талантливый педагогический коллектив. Более 30 лет в стенах родной школы отработали заслуженный учитель РСФСР Екатерина Лаврентьевна Варенникова, ветераны педагогического труда Николай Васильевич Томашев, Любовь Ильинична Новикова, Людмила Анатольевна Кадетова, Валентина Викторовна Ставер, Людмила Ивановна Филимонова, Елена Анатольевна Михайлова.

С юбилеем школу поздравили заместитель Главы Сафоновского муниципального округа Ольга Майорова, депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков, заместитель секретаря Сафоновского местного отделения партии «Единая Россия» Анна Захарова. Уважаемые гости выразили огромную благодарность директору школу Валентине Викторовне Ставер, педагогическому составу, ветеранам, выпускникам и ученикам. «Вековой юбилей значит многое: это высокий уровень организации образовательного процесса, воспитание будущих специалистов, которые прославляют школу добрыми делами, преданность своей профессии и любовь к детям».

Алферовская школа никогда не оставалась в стороне, если необходимо было оказать помощь. С самого первого дня специальной военной операции всеми доступными средствами коллектив старается оказать поддержку солдатам. Это не только гуманитарная помощь, это трогательные письма и открытки, которые делают своими руками дети, чтобы наши бойцы никогда не падали духом и знали, что их ждут.

Сто лет для сельской школы – это не просто цифра, это мерило человеческих судеб, ведь столько поколений выросло в ее стенах! Пусть грядущие года принесут нашей школе процветание и всеобщее уважение.

Наталья Кадетова