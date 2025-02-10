В Десногорске при поддержке Смоленской АЭС состоялся 14-й зимний открытый турнир «Что? Где? Когда?» с участием более 130 человек

Атомная отрасль поддерживает значимые и актуальные инициативы молодежи.

Зимний открытый турнир «Что? Где? Когда?» 14-й раз провел интеллектуальный клуб «Три тысячных» при поддержке администрации и профсоюза Смоленской АЭС.

Его посвятили 80-летию атомной энергетики и промышленности. За победу боролись 22 команды, в каждой по 6 эрудитов, среди которых сотрудники атомной станции и подрядных организаций, молодежь и ветераны, жители Десногорска и Рославля.

«Как всегда, турнир ярко и позитивно украсил календарь корпоративных событий. Искренне рад, что к нам присоединяются все больше команд, значит, интерес к интеллектуальным играм продолжает расти. Отличные результаты показывают и опытные игроки, и новички. Продолжим развивать это направление, которое укрепляют командный дух, способствуют обмену знаниями и опытом», – отметил руководитель клуба «Три тысячных», эксперт административно-хозяйственного отдела Смоленской АЭС Григорий Шахмуть.

Любители логических задач соревновались в двух лигах в зависимости от результатов предыдущих турниров. В первой лиге лидировала команда «Сядем все» (капитан – ведущий инженер электроцеха Виктор Бунцев), серебро досталось команде «Press Any Key» (капитан – ведущий инженер отдела сопровождения прикладных систем АО «Консист-ОС» «Смоленский» Денис Головлев), бронза – команде «Ролтон, гречка и приправы» (капитан – электрослесарь ЭЦ САЭС Олег Шамаров). Во второй лиге первое место заняла команда «Чертилы» (капитан – инженер конструкторско-технологического отдела САЭС Александр Петров), второе – «ЯППИ» (капитан – ведущий инженер отдела развития ПСР САЭС Юлия Лихобабина), третье – «Максимум» (капитан – главный инженер Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт»).

Впервые в интеллектуальном турнире участвовала команда АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» – генерального подрядчика на строительстве Смоленской АЭС-2.

«Мы постоянно взаимодействуем с сотрудниками действующей атомной станции, следим за ее новостями, – рассказала капитан команды «Мы из ТИТАНА», главный специалист группы входного контроля Кристина Губина. – Увидев анонс турнира, сразу решили собрать команду и подать заявку на участие. Увлекательная четырехчасовая игра оставила море эмоций. Мы под впечатлением от организации и масштаба мероприятия. Хоть мы не заняли призовые места, в наших глазах горит азарт и стремление к лучшим результатам. Благодарим за теплый прием и с нетерпением ждем следующей игры».

Десногорская игра «Что? Где? Когда?» не только привлекает новых игроков и целые команды, ее положительный и захватывающий пример тиражируется за пределами города и даже страны. Так бывший инженер Смоленской АЭС Дмитрий Якименко, ныне сотрудник турецкой атомной станции «Аккую», организовал в наступившем году первый турнир среди коллег. В завершение встречи они передали видео-привет с наилучшими пожеланиями знатокам Десногорска, которые выступили с ответным словом, таким образом создав международный телемост.

«Продолжая разворачивать активную социальную деятельность на площадке строительства АЭС «Аккую», заручившись технической и редакционной поддержкой друзей и коллег со Смоленской АЭС Григория Шахмуть и Александра Михайлова, провел первую игру «Что? Где? Когда», – рассказал руководитель направления контроля работы с персоналом Дмитрий Якименко. – Турнир привлек более 100 знатоков, в прошлом работников различных предприятий, входящих в контур «Росатома». Уверен, что подобное взаимодействие поможет укрепить дружеские и профессиональные связи между нашими АЭС и городами присутствия госкорпорации».

Управление коммуникаций Смоленской АЭС