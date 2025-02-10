План празднования 80-летия Победы утвержден

Глава Сафоновского муниципального округа Александр Царев провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие представители представительно-распорядительных органов Сафоновского округа, ветеранских организаций, культурных учреждений и общественных движений – обсудили широкий спектр вопросов, касающихся предстоящего юбилея.

Важной темой обсуждения стало обеспечение достойного чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Было подчеркнуто, что помимо традиционных мероприятий, необходимо уделить максимальное внимание личной поддержке ветеранов. Это включает в себя не только торжественные поздравления, вручение наград и подарков, но и конкретную практическую помощь: организацию медицинского обслуживания на дому, предоставление социальных услуг, помощь в решении бытовых проблем, доставка их на торжественные мероприятия.

Кроме того, для сохранения в истории этой юбилейной даты обсудили варианты размещения «Сада памяти» в виде геоглифа в форме цифры 80. До конца февраля будет определено непосредственное место высадки саженцев.

В список мероприятий также входит установка в г. Сафоново мемориальных стендов «Бессмертный полк». Определили место для установки стендов вдоль пешеходных тротуаров по улице Красногвардейская. В настоящее время начат приём фотографий от сафоновцев в Центральной библиотеке для участия в акции. Предварительно необходимо связаться с сотрудником Центральной районной библиотеки по телефону 8(48142) 4-27-07.

Срок приема фотографий — до 10 марта 2025 года.

Ранее организационный комитет разработал и утвердил культурную программу юбилейных мероприятий, отражающих героизм советского народа в годы войны. Комплекс мероприятий будет проходить практически в течение всего года и с ним можно ознакомиться по ссылке http://search.app/BYDJJSibSu… .

Текст и фото: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_3024