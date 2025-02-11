С заботой о кадровом потенциале

Глава Сафоновского муниципального округа Александр Царев встретился со студентами Смоленского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Глава поделился с ребятами своим виденьем развития кадрового потенциала Администрации, мерами поддержки, которые планируется внедрить для привлечения молодых специалистов и в первую очередь — это заключение договоров о целевом обучении.

В ходе экскурсии студенты получили возможность ознакомиться с работой различных структурных подразделений Администрации.

– Будем и дальше развивать наше сотрудничество со Смоленским филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и уверен, что сможем привлечь молодые способные кадры для Администрации округа, – сообщил Александр Царев в соцсетях.

Текст и фото: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_3019