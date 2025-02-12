В Смоленске среди росгвардейцев определились победители чемпионата по шахматам





В Управлении Росгвардии по Смоленской области состоялся ежегодный чемпионат по шахматам. В турнире приняли участие представители подразделений ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и регионального Управления.

«Шахматы — это игра, которая развивает в человеке тактику и аналитические способности, а эти качества позволяют выполнять любые служебно-боевые задачи личному составу», — отметил начальник физической подготовки и спорта регионального Управления майор Денис С.

По итогам интеллектуальной схватки судьи определили победителей: первое место у команды ОМОН, второе место у сборной вневедомственной охраны, а третье место у команды СОБР. По результатам игры в личном зачете первое место завоевал сотрудник ОМОН Иван Ч.