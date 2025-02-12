Симфония Чайковских

2024-й в России прошел под знаком Года семьи. Под самый его занавес в семье сафоновцев – учительницы начальных классов средней школы № 9 Анастасии Чайковской и старшего аппаратчика конверсии 6-го разряда цеха нитроаммофоски ПАО «Дорогобуж» Евгения Чайковского случилось знаменательное событие. Они стали родителями сразу трех очаровательных малышей: Лизы, Маши и Ксении!

В 2024 году в Смоленской области родилось почти 5 000 детей, из них 67 двоен и одна-единственная тройня – Чайковских. Малыши появились на свет 27 декабря в Смоленском перинатальном центре с разницей в три минуты. Через неделю сюжет о предновогодней тройне в вечернем выпуске «Вести Смоленск» увидели жители нашего региона.



О жизни, работе и любви



Как рассказал о себе Евгений, после окончания дорогобужской средней школы № 2 он поступил в Смоленскую государственную сельскохозяйственную академию. На летних каникулах старшекурсник СГСХА по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» трудился рабочим зеленого хозяйства цеха промышленной эстетики ПАО «Дорогобуж». После окончания вуза служил на Краснознаменном Северном флоте, демобилизовавшись в звании старшего матроса большого противолодочного корабля «Адмирал Харламов». Кстати, служба его проходила в заполярном Североморске, совсем рядом с которым находится Сафоново – поселок, названный в честь прославленного летчика, дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова. Именно сюда после окончании военного училища прибыл служить молодой лейтенант Юрий Гагарин, летчик-истребитель морской авиации Северного флота. Именно там он написал заявление о приеме в первый отряд космонавтов и получил вызов в Звездный городок.

Вернувшись в родной Дорогобуж, Евгений устроился в цех нитроаммофоски, одно из основных производств ПАО «Дорогобуж» по выпуску комплексных минеральных удобрений. На предприятии фамилия Чайковских хорошо известна – отец Вадим Викторович в свое время работал токарем ремонтно-механического производства, мама Елена Михайловна долгие годы трудилась в отделе по работе с персоналом.

Как-то на выходных молодой человек навестил однокурсника, живущего в Сафонове (смоленском, не мурманском). За соседним столиком в кафе сидели две симпатичные девушки. Евгению понравилась одна из них– молодая учительница Анастасия Винокурова. К слову, Анастасия – тоже продолжатель трудовой династии, только педагогической – ее мама Анна Ивановна Винокурова работает учителем английского языка в той же средней школе № 9 города Сафоново.

Спустя время Евгений и Анастасия сыграли свадьбу. Молодая семья решила жить в нашем городе. Так Евгений и стал сафоновцем – от знаков судьбы не уйдешь. Но и с ПАО «Дорогобуж» не расстался.

Дети, по словам Евгения, желанные и долгожданные. Правда, поначалу будущим родителям сказали, что будет двойня. Позже врачи разглядели и третьего малыша. На середине срока обрадовали еще раз: будут девочки!

– Они совсем крохи, только-только исполнился месяц, но у каждой свой характер и темперамент, – улыбается Евгений Чайковский. – Скучать нам не приходится, только успевай поворачиваться, хорошо, что на выручку приходят бабушки. Вообще, за эти дни мы почувствовали столько поддержки и внимания! Супруга очень впечатлена тем, как восприняли эту новость в моем коллективе, среди руководства предприятия, какую помощь нам предложили и уже оказали. Сказала, что с ПАО «Дорогобуж» можно чувствовать себя уверенно!



Поддержка и забота



На оперативном совещании руководителей и главных специалистов ПАО «Дорогобуж», состоявшемся в начале февраля, счастливому отцу вручили подарки от предприятия: три набора мебели для кормления.

– Мы предложили Евгению Чайковскому стать участником корпоративной ипотечной программы ПАО «Дорогобуж» и сейчас готовим документы для улучшения жилищных условий большой семьи. Разумеется, выделена и материальная помощь. Скажу честно, это очень приятные хлопоты и хочется, чтобы подобных забот у администрации предприятия было как можно больше! От имени руководства компании «Акрон», всего трудового коллектива желаем семье Чайковских благополучия, доброго здоровья и большого счастья, – под аплодисменты собравшихся поздравил виновника торжества Исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев.

По словам начальника цеха нитроаммофоски Игоря Щербакова, Евгений Чайковский пришел в подразделение восемь лет назад, в январе 2017 года. «Дорос» до шестого разряда, в декабре прошлого года в составе сборной своего цеха победил в общезаводском конкурсе профессионального мастерства аппаратчиков и операторов ДПУ. В настоящее время рассматривается в качестве кандидата на должность начальника смены.

Профессионалам, как и детям, свойственно расти…

Алексей Свириденков