﻿При поддержке Фонда АТР АЭС в детском саду Десногорска реализовано спортивное пространство





Инициатива, победившая в конкурсе социально значимых проектов Фонда «Ассоциация территорий расположения атомных станций», объединила в себе спорт, воспитание патриотизма и семейные ценности.

На выделенные Фондом АТР АЭС денежные средства в детском саду «Аленка» капитально обновили уличную спортивную площадку и приобрели необходимое оборудование и инвентарь.

«Ремонт шел все лето: старые турники и лавочки заменили современным оборудованием. На площадке появились футбольные ворота, стойки для волейбола, шахматный стол, комплекс «Скала» и мягкое покрытие из резиновой крошки. Осуществилась давняя мечта детей и воспитателей – заниматься физкультурой и спортивными играми в комфортных и безопасных условиях. Теперь даже родители с удовольствием приходят поиграть на спортивную площадку, когда забирают детей. Это не просто спорт – это общение, смех, совместные победы», – отметила заведующая детским садом Оксана Лекторова.

Заметные перемены коснулись и образовательной части: в августе педагоги прошли обучение на семинаре по разработке спортивно-оздоровительных программ. В «Аленке» появились кружки «Школа Мяча», где детей обучают азам футбола и волейбола, и «Здоровячок», где они выполняют профилактические упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата.

В рамках проекта уже прошли два семейных события: «Богатырские забавы» и «Эстафета поколений», которые объединили детей, мам, пап, дедушек и бабушек. Команды бегали наперегонки, играли с мячом, участвовали в различных активностях, поддерживая друг друга на каждом этапе.

«Каждая из семей почувствовала соревновательный дух, стремилась стать первой, преодолевая спортивные испытания. А в итоге проигравших и не оказалось – все получили памятные дипломы и подарки, а еще отличное настроение, заряд бодрости и позитива! Спасибо организаторам за увлекательное мероприятие и замечательные условия для подвижных игр!» – поделилась впечатлениями семья Шашковых.

Направления семейного спорта и патриотизма детский сад «Аленка» планирует развивать и дальше. В этом году будут организованы турниры между детскими садами города и расширена программа кружковой деятельности. Здесь уверены, что в тесном тандеме семья и детский сад способны вырастить и воспитать здоровое и счастливое поколение – будущее нашей страны.

Комплекс мер, направленных на заботу и защиту детей в России, включает в себя широкий спектр решений. Президент Владимир Путин сделал заботу о детях, их воспитании и развитии задачей общенационального уровня. Президент множество раз отмечал, что дети и молодежь являются будущим нашей страны, поэтому защита их здоровья и жизни, а также поддержка семей с детьми должны быть для общества первоочередными задачами. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия активно вовлечены в работу по созданию в городах присутствия инфраструктурных условий для всестороннего развития и укрепления здоровья подрастающего поколения.Управление коммуникаций Смоленской АЭС