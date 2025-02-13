«Единая Россия» провела неделю приемов граждан по личным вопросам



С проблемами медицинского обслуживания, оформления льгот, улучшения жилищно-бытовых условий, благоустройства и других сафоновцам помогали разбираться секретарь местного отделения партии ЕР Александр Царев, а также депутаты Смоленской областной Думы и Сафоновского окружного Совета депутатов.

Так, по обращению, касающемуся освещения на улице Чапаева, вопрос был решен уже на следующий день. По проблеме отсутствия пожарной сигнализации в магазине по улице Свободы заявителям рекомендовали обратиться в управляющую компанию с просьбой провести проверку. В свою очередь, администрация округа направит обращения в прокуратуру и Пожнадзор. Жителей деревни Никулино волнует проблема водоснабжения их населенного пункта. Их обращение взято в работу.

Прием избирателей проходил не только в Сафонове. Депутаты окружного Совета по первому округу выехали в деревню Пушкино. Им были заданы вопросы о газификации деревни Гридино и отсыпке съезда к одному из домов. Их решение парламентарии взяли под личный контроль.

– Непосредственные встречи с избирателями выявляют болевые точки в округе. Главная задача депутата – слышать, понимать проблемы и помогать людям их решать, – считает председатель Сафоновского окружного Совета депутатов Анна Захарова. – Это одна из самых эффективных форм работы с жителями, которая дает возможность оперативно реагировать на возникающие острые социальные, правовые, экономические и даже бытовые проблемы. Подобные встречи углубляют доверие между народом и властью. В этот раз поступило 11 обращений. По каждому из них будут подготовлены запросы, которые мы отправим в соответствующие ведомства и учреждения.

Марина ХОТУЛЁВА