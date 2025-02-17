80 лет назад прошла Ялтинская конференция



80 лет назад, 4 февраля 1945 года, в ходе Второй мировой войны открылась Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки»: лидеров основных стран антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и США.

Принятые на этой встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом.

Решение о создании Организации Объединенных Наций (ООН) позволило уберечь мир от новой масштабной войны — между СССР и США. Итоги крымской конференции были столь эпохальны, что долгое эхо «Ялтинского мира» и ныне влияет на нашу действительность.

Как вы оцениваете влияние Ялтинской конференции на современный мир? Каковы, на ваш взгляд, основные итоги этого исторического события? Нужна ли новая «Ялта» для определения параметров международных отношений в новой реальности? На каких принципах должен строиться, по вашему мнению, новый миропорядок?

Сакович Олег Александрович

Директор филиала Российского общества «Знание» в Смоленской области

Результаты Ялтинской конференции оказали, действительно, существенное влияние на реалии послевоенного времени. Это и создание ООН, и решение ряда ключевых для дальнейшего мира геополитических вопросов.

Для сегодняшнего дня это событие значимо и с точки зрения просвещения, сохранения реальных исторических конкуров мира. Распространение и популяризация достоверных и научно обоснованных знаний помогает сформировать у общества научное понимание настоящего и прошлого России, помогает бороться с фальсификацией исторических данных и попытками умаления подвига народа при защите Отечества. Именно такие принципы, обозначенные в Указе Президента Российской Федерации от 08 мая 2024 года №314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения», транслируется в своей деятельности Российское общество «Знание». Особенно это актуально в год 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Решения, принятые на Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав 4—11 февраля 1945 года, на долгие десятилетия определили контуры послевоенного мира и на длительный срок обеспечили мир в Европе после окончания Великой Отечественной войны. Великие державы — США и Англия с одной стороны и СССР с другой стороны — представляли разные экономические системы (капиталистическую и социалистическую). Однако перед лицом борьбы с нацизмом они смогли объединить усилия в противодействии общей угрозе и достигли согласия по ряду важных вопросов о послевоенном устройстве мира. Агрессивные войны Гитлера и геноцид нацистов в отношении целых народов привели к тому, что США и Англия поддержали СССР в Великой Отечественной войне, оказав, в частности, помощь по ленд-лизу и направив в СССР арктические конвои с помощью. Ужас, возникший на Западе от политики нацистской Германии, чувствовался в высказываниях Черчилля: “Если бы Гитлер вторгся в ад, я бы по крайней мере замолвил за дьявола словечко в Палате общин” и Рузвельта: “Ни одна страна не может умиротворять нацистов. Оттого, что вы будете поглаживать тигра, он не превратится в котенка. Нельзя умиротворить безжалостного зверя”.

В ходе Ялтинской конференции были приняты важнейшие решения о послевоенной судьбе Польши, Германии, Балкан, Дальнего Востока, сформирована идеология создания ООН (с предоставлением права вето в Совете Безопасности союзным державам), принят ряд ключевых решений по репарациям и по перемещённым лицам в Европе. В сформулированной в Ялте Декларации об освобождённой Европе говорилось: «Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни должно быть достигнуто таким путём, который позволит освобождённым народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору».

Ялтинская конференция стала серьёзным успехом советской дипломатии. СССР добился обеспечения формирования в послевоенном устройстве Европы серьёзного пояса безопасности в Восточной Европе. В восточноевропейских странах после войны формировались правительства народной демократии с социалистической системой. Впоследствии с ними был заключён Варшавский договор, гарантировавший безопасность СССР, который смог разместить в Восточной Европе свои воинские контингенты в целях недопущения повторения агрессии с Запада, сформировать Совет экономической взаимопомощи со странами социалистического лагеря. Позиции СССР усилились также вследствия его роли как постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето. Очень важно, что Ялтинская конференция позволила обеспечить стабильное сосуществование капиталистической и социалистической систем, стабильность границ, уважение к законным интересам других стран, к суверенным правам народов, праву народов выбирать свой путь развития и вести международные отношения без дискриминации на международной арене.

Следует отметить, что вследствие “перестройки” на смену сотрудничеству социалистических стран в Восточной Европе пришёл их переход в западный лагерь, произошла вопреки обещаниям экспансия НАТО на Восток, советские вооружения, переданные социалистическим странам перешли странам НАТО и стали применяться против России на Украине. После распада СССР в ряде государствах бывшего СССР вновь пустила корни нацистская идеология, что нашло отражение, например, в переименовании географических объектов в честь националистов, запрещении советской символики, сносе памятникам советским воинам-освободителям, в маршах националистов по центральным улицам городов, создании националистических партий, ограничении в использовании родного языка этническими меньшинствами. Принцип нерушимости границ был подорван разделом Югославии, что особенно ярко проявилось в отделении Косово от Сербии даже без какого бы то ни было референдума. Право народов выбирать свою судьбу попиралось, например, в ходе агрессии Михаила Саакашвили против Южной Осетии.

На Ялтинской конференции было решено создать гарантии того, что «Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир, разоружить и распустить все германские вооружённые силы и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, изъять или уничтожить всё германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства». При объединении Германии в 1990 году в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии было определено: “Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии подтверждают свои заявления о том, что с немецкой земли будет исходить только мир. Согласно конституции объединенной Германии действия, могущие и преследующие цель нарушить мир между народами, в особенности подготовка к ведению наступательной войны, являются антиконституционными и наказуемыми. Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии заявляют, что объединенная Германия никогда не применит оружие, которым она располагает, иначе как в соответствии с ее конституцией и Уставом Организации Объединенных Наций”. Однако в настоящее время Германия активно поставляет вооружения Украине, в том числе танки, разжигая конфликт с Россией, а кандидат в канцлеры Фридрих Мерц вообще заявил о том, что после избрания он объявит России ультиматум, а в случае его невыполнения передаст Украине ракеты “Таурус” для использования против России. Такие события разрушают ялтинскую систему и указывают на нарушение Германией данных ей обязательств при её объединении.

80 лет, прошедшие с Ялтинской конференции показывают, что длительное время она обеспечивала мир и стабильность в Европе, однако после кризиса социалистической системы в Восточной Европе принципы Ялтинской конференции сошли на нет. В целях избежания Третьей мировой войны с применением ядерного оружия нужна новая “Ялта” для определения параметров миропорядка.

Принципы обновлённого мирового порядка могли бы включать следующие важные положения: недопустимость изъятия активов других государств, поскольку эти активы в конечном итоге принадлежат народам, а не правительствам, и обеспечивают их жизнедеятельность; стабильность расчётов в международной торговле; международная торговля должна осуществляться без использования санкций, по справедливым и равноправным ценам без использования ценовых потолков, являющихся элементом колониализма; безопасность государств и народов должна обеспечиваться через стабильность границ, уважение прав народов на выбор пути своего развития и на формирование органов власти без диктата извне; уважение прав людей на использование родного языка, на выбор вероисповедания, на деятельность политических сил и работу СМИ, отражающих широкие общественные интересы; военные блоки должны иметь пределы в своём расширении, военные базы и вооружения не должны размещаться способами, наносящими существенный ущерб способности государств сохранять свой суверенитет. Использование таких принципов сможет положить в основу международных отношений взаимное отношение и учёт интересов безопасности государств. Постепенно общественное мнение в западных государствах склоняется в пользу диалога с Россией, о чём говорят итоги выборов в Венгрии, Словакии, Австрии, Румынии, социологические опросы на территории бывшей ГДР, а также в Великобритании, где на первое место вышла Партия реформ Найджела Фараджа, выступающего за диалог с Россией. Поражение демократов на выборах в США также является отражением этой тенденции. Однако сопротивление старых западных либеральных элит, брюссельской бюрократии ещё велико, поэтому сложно сказать, сколько времени займёт обновление миропорядка.