Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Поддержка семей



На очередном заседании регионального Правительства были рассмотрены планы по реализации в регионе национального проекта «Семья». Сейчас в Смоленской области проживает почти 87 тысяч семей с детьми, для которых действуют 43 меры поддержки. И в ближайшее время будут введены новые.

Так, более чем в два раза – с 450 тысяч до 1 миллиона рублей увеличится выплата на погашение ипотеки. Её смогут получить семьи, в которых после 1 января 2025 родился третий или последующий ребенок. Мера начнет действовать с 1 апреля. Также идет работа по созданию пунктов помощи, где молодые и студенческие семьи, родители, воспитывающие сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, смогут получить вещи, необходимые для ухода за ребёнком. Такие точки будут востребованы – пользоваться их услугами уже планируют более 1700 семей.

В ходе заседания губернатор дал поручение главам муниципальных округов активно включиться в эту работу – индивидуально отрабатывать запросы многодетных семей, координировать на вверенной территории реализацию мер по стимулированию рождаемости и нового нацпроекта: «Это очень важно, так как без слома демографических тенденций у региона не будет ни кадров, ни развития, ни, в конце концов, будущего».

Старт важного года

На Смоленщине официально дали старт Году защитника Отечества, объявленному Президентом Владимиром Путиным. «Продолжаем системно работать по всем патриотическим направлениям, внедряем новые формы работы – запустили региональную образовательную программу для участников СВО. По всей области идёт подготовка к юбилею Великой Победы, стараемся наполнить юбилейные мероприятия глубоким смыслом и содержанием», — отметил Василий Анохин.

С глубоким уважением к нашим дорогим ветеранам



На прошлой неделе Василий Анохин выполнил поручение Президента страны и вручил юбилейные медали в ознаменование 80-летия Победы. В числе первых девяти героев награды удостоен Владимир Максимович Лаптинский, которому в эти дни исполнилось 99 лет. Ещё одну медаль губернатор вручил в Ельне бывшему малолетнему узнику фашистских концлагерей Владимиру Казимировичу Выговскому. Он больше 30 лет трудился в сфере культуры, носит почетное звание «Заслуженного работника культуры Российской Федерации». Сейчас занимается общественной работой и участвует в патриотическом воспитании молодежи. Губернатор пожелал ветеранам здоровья и долголетия.

Также во время рабочей поездки в Ельнинский район Василий Анохин встретился с семьями участников специальной военной операции и представителями ветеранских организаций. Обсудили вопросы увековечения памяти защитников Отечества, поддержки ветеранов, участников СВО и их семей, патриотического воспитания подрастающего поколения на примерах современных героев и героической истории гвардейской Ельни.

Развитие спортивной инфраструктуры региона

В 2023 году во время первого посещения Ельни в качестве главы региона жители района обратились к Василию Анохину с просьбой построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Теперь запрос ельнинцев выполнен.

В комплексе обустроена универсальная площадка для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола и тренировок по общей физической подготовке. Также в нём оборудованы раздевалки, душевые и медицинский кабинет. Кроме того, в ФОКе могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья – для этого там созданы все необходимые условия. Планируется, что объект станет центром адаптивного спорта не только для Ельнинского района, но и для соседних муниципалитетов.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построен во исполнение поручения Президента России по расширению возможностей для систематических занятий спортом всех категорий населения при поддержке федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», цели и задачи которого соответствуют государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».

Использовать в работе

Главной темой обсуждения межведомственного совещания с участием руководства информационного центра Национального антитеррористического комитета стало противодействие враждебным действиям, которые направлены на дестабилизацию ситуации внутри страны, вовлечение людей в экстремизм и терроризм. Озвученные рекомендации используем в работе,- заверил Василий Анохин.

«Обсудили на мероприятии общую работу по противодействию информационно-психологическим атакам врага, — также пояснил губернатор. — Кроме усиления разъяснений и профилактики возможных преступлений среди детей и молодёжи, активно возьмёмся за формирование здорового и патриотического мировоззрения. Это очень важно, так как основная мишень противника – это пустота в головах, душах и сердцах. Чтобы заполнить вакуум, необходимы постоянные комплексные усилия многих специалистов из сферы образования, культуры, спорта и молодёжной политики. Нужна и активность в социальных сетях, разговор с ребятами на одном языке. Но самое главное в этом важном деле – это неформальный подход, убедительность и креативность».

Мы обязаны помнить



15 февраля почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Смоляне прошли «горячие точки» 26-ти стран – в мирное время защищали интересы нашего государства с оружием в руках на территории Европы, Африки, Центральной и Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока. Везде выполняли поставленные задачи смело, честно и с достоинством.

«Тогда, как и сегодня, наша страна с оружием в руках защищала национальные интересы и боролась с международным терроризмом и экстремизмом. Мы обязаны помнить подвиги афганских героев и всех воинов, которые отстаивали интересы нашей страны в локальных конфликтах, вели тяжёлую борьбу с террористическими угрозами. Мы не имеем права забывать нашу историю и не должны допустить ее фальсификации», — сказал Василий Анохин.

Сверить часы



На прошлой неделе Василий Анохин встретился в Москве с заместителем Министра культуры России Владимиром Осинцевым. «Сверили часы» по восстановлению Смоленской крепостной стены, которое проводится при поддержке Главы государства. На данном этапе ведётся обновление башни Волкова и двух прясел. Обговорили дальнейшие совместные действия по реализации этого крайне важного для нашей области и страны проекта», — рассказал губернатор.

Посетить Смоленскую область, не покидая Москвы



На центральной аллее Тверского бульвара Москвы открылась выставка фотохудожника Александра Львова, посвящённая историческому и культурному наследию, природным богатствам Смоленской земли. Это стало возможным благодаря масштабному проекту «Русские сезоны» Российского Фонда мира при участии Российского военно-исторического общества.

«По добрым и чистосердечным работам Александра Николаевича Львова видно, как Мастер проникся искренней любовью к Смоленщине, прочувствовал её скромность и гордое достоинство, глубинную мощь, самобытность, православный дух. Искренне желаю, чтобы это заочное путешествие вдохновило и побудило посетителей выставки приехать к нам в гости и воочию убедиться как прекрасна Смоленская земля!», — отметил Василий Анохин.

Кира Васильева