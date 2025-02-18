﻿Смоленские атомщики сдали более 65 литров крови в рамках донорской акции





Атомная отрасль активно развивает социальные программы, направленные на популяризацию донорства

14 и 15 февраля 2025 года в Десногорске на базе медико-санитарной части №135 (МСЧ-135) прошел День донора. В рамках мероприятия специалисты Смоленского центра крови приняли 188 десногорцев, среди которых были работники Смоленской АЭС, подрядных организаций и жители города.

Выездные визиты региональных специалистов в Десногорск проводятся системно: бригада приезжает в атомград 4-5 раз в год, строя свой график таким образом, чтобы не нарушать период выдержки между донациями. К слову, эта донорская акция была первой в календаре 2025 года и стала одной из самых масштабных за прошедшие 2 года: за два дня всего было сдано почти 85 литров крови, 65 из которых — вклад смоленских атомщиков.

«Наша большая компания друзей увлекается активными видами спорта, и идею о сдаче крови мне подкинули именно они. Ведь большая часть из них — уже «бывалые» доноры, — поделился начальник конструкторско-технологического отдела Смоленской АЭС Семен Сорокин. — Поэтому, признаюсь честно, донором я стал «за компанию». Этот хороший пример подали мне мои друзья и, вот, сегодня я пришел сюда, чтобы сдать кровь седьмой раз!»

Как отметили специалисты выездной бригады, около 80% доноров, Десногорска — это сотрудники Смоленской атомной станции. В рамках прошедшей акции — это 144 сотрудника энергетического гиганта региона. Кстати, атомщики сдают не только кровь, но и её компоненты, приезжая для этого в столицу региона. А еще, в последнее время десногорцы все чаще вступают в ряды доноров костного мозга.

«Мой совет для всех, кто думает, но пока так и не решился стать донором: не нужно слушать глупые стереотипы, нужно слушать и идти по зову своего сердца», — поделился почетный донор, сотрудник Смоленской АЭС Дмитрий Медведев.

Справка:

С 2008 года в Росатоме реализуется проект «Пульсация», в рамках которого несколько раз в год проводятся донорские акции. Проект направлен на популяризацию донорства крови, её компонентов, а также донорства костного мозга среди работников предприятий атомной отрасли.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС