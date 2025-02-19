Поиск продолжается

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Сафоновские поисковики рассказали школьникам о работе по увековечиванию памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

День поисковика Смоленской области отмечается 18 февраля, когда русская Православная церковь почитает икону Божией Матери «Взыскание погибших». Именно она – покровительница тех, кто из года в год несет свою благородную Вахту Памяти. С 2021 года по инициативе областной Думы День поисковика Смоленской области стал официальным праздником.

Смоленские поисковики – люди всех возрастов и самых различных профессий. Поисковое движение Смоленщины является одним из самых многочисленных в России. Это более 80 отрядов из всех муниципальных образований. Ежегодно они поднимают 2500 погибших бойцов. Только в Сафоновском районе действуют четыре отряда: «Боевое братство», «Мемориал», «Серп и молот», «Родина».

Поисковая деятельность имеет личностную и общественно значимую цель, это форма проявления гражданской активности, направленная на воспитание в себе гражданина.