Виталий Вовченко: Общество нуждается в патриотической элите





Участники специальной военной операции смогут стать патриотической элитой, которая необходима России. Такое мнение выразил председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталий Вовченко.

Член Общественного совета программы «Герои СВОего времени. Смоленск» отметил важность ее реализации.

«Я считаю, что это гениальный проект. Общество нуждается сейчас в патриотической элите. У нас есть ребята, которые сейчас в окопах и боевых машинах выполняют задачи СВО. И от них зависит, по какому пути пойдет развитие России и всего мира. Там надежные ребята. И если мы этих ребят подготовим, это будет та патриотическая элита, за которой пойдет народ», — подчеркнул Виталий Вовченко.

О запуске образовательной кадровой программы для участников специальной военной операции «Герои СВОего времени. Смоленск» ранее объявил губернатор Василий Анохин. Он же возглавил и Общественный совет программы.

Цель программы – подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО, раскрытие их талантов и потенциала. Курсанты «Героев СВОего времени. Смоленск» будут обучаться современным методам и технологиям управления, пройдут стажировки в органах власти и на предприятиях.

Зарегистрироваться в программе смогут все категории участников СВО – мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники Росгвардии и других ведомств, а также демобилизованные.

Обязательные критерии: гражданство РФ, высшее образование и участие в специальной военной операции. «Героями СВОего времени» смогут стать не только смоляне, а все желающие ветераны, которые хотят учиться и связать свое будущее со Смоленской областью.

Ссылка для регистрации на участие появится на главной странице сайта героисвоеговремени-смоленск.рф 24 февраля. Участникам предстоит заполнить анкету, написать эссе и ответить на вопросы теста. Следующий этап – очное собеседование. Успешно прошедшие испытания и проверку в Минобороны России будут зачислены для участия в образовательной программе. После успешного окончания курса выпускникам будет предложена работа на предприятиях региона, а также в органах государственной и муниципальной власти.

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