Смоляне могут поучаствовать в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

Стартовал приём заявок на участие в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях», который проводит фонд «Защитники Отечества».

Конкурс содействует развитию адаптивной моды, поиску новых технологий в области дизайна одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья, улучшению её качества.

Участниками станут модельеры, дизайнеры, производители, студенты средних и высших профессиональных учреждений, которые создают адаптивную одежду для людей с ОВЗ, учитывая специфические потребности пользователей. Они будут состязаться в семи номинациях: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Мирный образ защитника Отечества», «Старшее поколение», «Торжество», «Повседневный комфорт» и «Национальный костюм».

«Мы намерены развивать проект и дальше, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе, и ветераны из отдалённых населённых пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели. Приглашаю каждого профессионала и производителя в сфере адаптивной моды принять участие в этом важном социальном проекте», — говорит статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Конкурс объединит модельеров, представителей предприятий по пошиву одежды, людей с инвалидностью, чтобы они обменялись мнениями и завели новые знакомства. В показах примут участие ветераны специальной военной операции и члены их семей.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме на официальном сайте проекта по 30 марта — https://on-wings.ru/.

Фонд «Защитники Отечества» создали по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.