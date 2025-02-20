﻿REAльные чемпионы Смоленской АЭС





На дивизиональном чемпионате REASkills-2025 сотрудники Смоленской АЭС выступили отлично. Абсолютно все! В разных ролях и разных компетенциях. К Дню защитника Отечества расскажем, как представители сильной половины коллектива штурмовали профессиональные вершины.

Двойной успех

В компетенции «каракури» наши дважды взлетели на пьедестал, дав коллективу повод для гордости. Сборная реакторного цеха и учебно-тренировочного подразделения: оператор Сергей Бурцев, мастер Евгений Сотников, ведущий инженер-электроник Антон Логинов со своим экспертом, ведущим инструктором Михаилом Шамшуриным – взяла золото чемпионата. Серебро привезла команда цеха по хранению и обращению с ОЯТ: мастер Дмитрий Дыдышко, начальник смены Дмитрий Хроменков, оператор Владимир Иванов и эксперт – ведущий инженер Евгений Гуньков.

Задание чемпионата звучало просто, но за этой простотой скрывалась инженерная головоломка: создать устройство для замены опустевшей 19-литровой бутыли в кулере на полную. Подошел – набрал воду, остальное – забота механизма. На изготовление только алюминиевый профиль, фанера, пружины, соединительные фитинги, саморезы, болты, гайки. Плюс – писали инструкцию по эксплуатации.

Идеальный процесс

Установка золотых медалистов удивила продуманностью и элегантностью решений, признала лучшей из-за функциональности и компактности. Миниатюрная по размеру, легкая, экономичная, занявшая минимум площади, но сработавшая на ура, без сбоев, еще и модернизированная в последний день чемпионата, уже вне зачета. В ближайшее время она займет место в центральном аппарате «Росэнергоатома» как эталон идеального процесса. Во всяком случае, так запланировал главный эксперт компетенции Андрей Стрекозов.

«У нас получилось сделать полностью автоматизированный цикл. Человек подходит к кулеру, нажимает на педаль, и бутылка поднимается. Когда она опустошается в ложементе, механизм сам откидывает ее и заменяет на новую. Упорные, качественные тренировки на базе энергетического колледжа, имеющийся у команды опыт и стратегическое мышление, умение работать с разным материалом и инструментом, немного творчества – вот наш секрет. Мне, конечно, потребовалось учиться работать в условиях стресса. Рад, что победили, теперь предстоит представлять дивизион на отраслевом уровне», – с гордостью говорит Антон Логинов, для которого REASkills-2025 стал своего рода экспериментом.

На «баррикаде»

Около 10 лет Антон Логинов был экспертом в компетенциях «электромонтаж» и «ремонт и обслуживания РЗА» на региональных чемпионатах среди школьников и студентов, организовывал соревнования, разрабатывал задания, оценивал работы, даже принимал демонстрационные экзамены. И всегда хотел понять, каково это – оказаться по другую сторону «баррикад». Каракури выбрал, чтобы прочувствовать процесс превращения идеи на бумаге в устройство, применимое на производстве или в быту.

«За время моего участия в чемпионатном движении именно эта команда изготовила максимально надежные и качественные устройства – и на отборочном, и на дивизиональном этапе, – отмечает Михаил Шамшурин. – В этот раз успели на 4 часа раньше установленного времени, сдавали первыми, будучи уверенными в примененных решениях, использовали 99% из предложенных дополнительных функций. Обошли всех соперников с большим запасом. Ребята грамотные, отлично сработались, есть у них голова, энергия, руки и баланс. Результат – налицо».

Вторая команда тоже впечатлила экспертов. Их устройство с «серебряным» статусом тоже явило собой пример надежности и продуманности.

Точность настройки

Серебро в копилку Смоленской АЭС принесли сотрудники электроцеха. Инженер Олег Ариненков (участник) и ведущий инженер Алексей Архипов (эксперт) заняли 2-е место в компетенции «ремонт и обслуживание РЗА». Релейщикам предложили пять модулей: проверить трансформаторы тока и отыскать неисправности в ячейке КРУ, наладить микропроцессорный терминал, отрегулировать электромеханические реле, выполнить анализ осциллограмм аварийных процессов.

Для Олега Ариненкова REASkills-2025 стал уже третьим. В 2021 и 2023 годах он также боролся за победу, но тогда до пьедестала не дотянул.

«Раньше не хватало понимания специфики соревновательного процесса. В этот раз Алексей Архипов подвиг на участие, убедил, что справлюсь, и оказался прав, – рассказал обладатель серебра. – На чемпионате пригодился весь опыт обслуживания механических и микропроцессорных устройств РЗА. Пришлось осваивать и новые компетенции, например, дополнительно изучать виды защит электроустановок высокого напряжения, с которыми ранее не сталкивался».

Главное, что хотел конкурсант, – выполнить работу быстро и качественно в условиях жесткого ограничения времени и пристального внимания со стороны экспертов других станций, избежать ошибок, которые допускал в прошлых чемпионатах. И он справился практически безупречно.

«Я благодарен своим коллегам из службы РЗА за поддержку и помощь в подготовке. Спасибо всем, кто был рядом и верил в меня, относился с пониманием», – отметил Олег Ариненков.

От сомнений к успеху

Еще две медали – у инженеров «КОНСИСТ-ОС» «Смоленский» в компетенции «информационная безопасность». Александр Зинюк поднялся на высшую ступеньку пьедестала, Павел Мартынов взял серебро. Оба – из отдела технической поддержки, оба дебютировали на чемпионате, и оба сделали это превосходно.

«Изначально мое участие в чемпионате было под большим вопросом, – признается Александр Зинюк. – Хоть выбор направлений и широк, но они были как-то далеки от моей профессиональной деятельности. Впечатлил главный эксперт «информационной безопасности» Михаил Мокшанцев, рассказав о начинке этой компетенции. Оказалось, это не рутинный «инфобез», а весьма увлекательное путешествие со взломами чужой сетевой инфраструктуры (конечно, на специально настроенных стендах), расследованием киберпреступлений. Большинство людей такое видели только в фильмах. И я подумал: почему бы и нет? Потом началось обучение, с каждым днем которого росло желание попасть на REASkills, что в конечном счете и произошло».

Незадолго до отборочного тура интерес к этой теме возник и у Павла Мартынова, он решил испытать силы в новой для себя области, побороться за призы и в конце ноября 2024 года с головой окунулся в подготовку. По должностным обязанностям он занят ремонтом оргтехники, и имеющиеся знания мало чем могли пригодиться на чемпионате. Пришлось все осваивать с нуля, тратить много времени, сил и упорства, интенсивно учиться, учиться, учиться, отрабатывать навыки на лабораторных стендах. А по-другому и нельзя было обработать колоссальный объем информации, охватить все возможные сценарии и добиться успеха.

Модули со взломом и форензикой

Оба конкурсанта утверждают, что самым сложным этапом был не чемпионат, а подготовка к нему. Человеку несведущему даже представить сложно, что содержалось в заданиях. Вот смотрите.

Модуль А: поиск «флага» – определенной метки, которую можно добыть при решении конкретной задачи (вскрытие шифра, взлом сайта, реверс-инжиниринг исходного кода программы, написание скрипта для автоматизации рутинной головоломки и прочее).

Модуль B: настройка сетевой инфраструктуры в полном ее объеме, начиная от сетевой связности и заканчивая полной настройкой домена, запуском центра сертификации с выпуском сертификатов для своего же сайта.

Модуль C: тестирование на проникновение или взлом инфраструктуры через использование уязвимостей сайта, сервера, некой системы – имитация действий злоумышленников.

Модуль D: форензика или цифровая криминалистика – расследование киберпреступлений.

«Особой подготовки потребовал модуль В – уделял ему внимание по несколько часов после работы, в выходные и праздники, – вспоминает Александр Зинюк. – Помощь супруге с ребенком отходила на второй план, очень благодарен семье за понимание, это мое любимое подразделение мотивации. Огромное спасибо эксперту Ирине Константиновой из «КОНСИСТ-ОС» «Кольский», которая тратила личное время и терпение. Без единства команды: целеустремленности, усидчивости, старания участника и эксперта – достигнуть таких высот было невозможно, а давались эти знания и навыки тяжело. Кто-то учится годами тому, что мы осваивали в кратчайшие сроки».

Преодолели вызовы

Александр Зинюк говорит, когда приехали на чемпионат в Удомлю, впервые сев за компьютеры, запустив стенды, приступив к заданиям, ощутили, что сердце замирает от пугающего объема, сложности задач и напряженной атмосферы. Неизвестность в уровне подготовки соперников придавала ошибкам еще больше веса, а таймер на большом экране подгонял, торопил, постоянно держал в напряжении.

«Но стоило только завершить последний модуль, как нахлынули ни с чем не сравнимая легкость и освобождение от тяжести ответственности, ведь не хотелось подвести себя, родных, знакомых, коллег, эксперта – тех, кто верил и вкладывал свои силы. Я подозревал, что попал в первую тройку, однако на награждении по спине пробежал холодок, когда прозвучало мое имя при объявлении обладателя первого места. Мой первый опыт теперь и не последний, ведь впереди еще более плотная и усиленная подготовка к AtomSkills-2025», — рассказал Александр Зинюк.

Полтора балла до бронзы

Четвертое место в компетенции «промышленная автоматика» заняли ведущий инженер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Александр Русапетов и его эксперт – ведущий инженер-электроник цеха ТАИ Роман Перхун. До бронзы не хватило лишь 1,5 балла.

На первом этапе конкурсанты проектировали релейную схему, используя специализированное программное обеспечение. Задание стало своеобразной «разминкой» перед более сложными испытаниями, хотя и его легким не назовешь. Далее, строго следуя чертежам и схемам, собирали и налаживали систему транспортирования и расплавления веществ в контейнере в изолированном боксе. На этапе механического монтажа устанавливали шкафы автоматики, кабель-каналы и концевые выключатели. Третий этап – электромонтаж – стал очередной проверкой на внимательность и аккуратность при подключении всех элементов системы. В завершение конкурсанты вместе с экспертами проверяли корректность подключения системы и только после этого получали допуск к финальному этапу – программированию промышленного контролера по заданному алгоритму.

«Мы шли ноздря в ноздрю с командой, занявшей третье место, – отмечает Роман Перхун. – Борьба была напряженной, и это только подогревало азарт в выполнении разноплановых заданий. Тут было все: проектирование релейных схем, механический и электрический монтаж оборудования, программирование его алгоритмов. Участники работали разными инструментами – от карандаша для разметки мест установки шкафов автоматики до болгарки и торцевой пилы для резки кабель-каналов. Всюду требовалась точность и скорость. Считаю, что Александр Русапетов показал себя настоящим профессионалом и достойно представил наше предприятие на чемпионате».

Независимы и непредвзяты

Инженер-конструктор конструкторско-технологического отдела Александр Петров и инженер службы безопасности Вячеслав Борщев вернулись домой из Балакова дипломированными: отмечены за большой личный вклад в развитие компетенции «управление жизненным циклом». Они выступали специальными экспертами, а это значит, были самыми независимыми. Конкурсанты со Смоленской АЭС не заявились, а знания и опыт наших коллег были крайне востребованы.

«Специальные эксперты, прежде всего, должны быть непредвзяты при оценке работ, разрешать любые спорные моменты между экспертами-наставниками, представляющими свои команды, – утверждает Александр Петров. – Так все и получилось, на чемпионате профессионально выросшие команды честно и справедливо боролись за лидерство».

Команды выполняли два задания. Основное – от «Бизнес-лаборатории» «Росэнергоатома»: разрабатывали специальное устройство для извлечения посторонних предметов, технологического мусора из корпуса реактора типа ВВЭР-1200, других труднодоступных мест трубопроводов и оборудования. Нужно было представить свои уникальные решения: конструкции, технологии производства, расчеты надежности, финансово-экономические модели и проч.

Второе (творческое) задание готовили и оценивали специальные эксперты.

«Здесь командам предстояло продемонстрировать освоение современных аддитивных технологий: моделирование и печать на 3D-принтере. Они изготавливали комплект муфт для установки в специальный стенд, демонстрирующий работу выполненных участниками моделей», – отметил Вячеслав Борщев.

Павел Мартынов, инженер АО «КОНСИСТ-ОС» «Смоленский»

– Учитывая, что я начал изучать информационную безопасность совсем недавно, серебряная медаль на чемпионате – огромный успех. Я очень рад, что смог составить достойную конкуренцию более опытным коллегам.

Когда объявили о том, что я занял второе место, испытал бурю радостных эмоций. А когда увидел сетку баллов, то понял, что победа была более чем заслуженной, с большим отрывом от соперников. Это было невероятно приятно и мотивирует на дальнейшие свершения!

Чтобы добиться успеха, нужно быть настойчивым, много и упорно трудиться, постоянно учиться новому, гнать от себя любые проявления лени. Не зря говорят: терпение и труд все перетрут.

Евгений Гуньков, ведущий инженер цеха ХООЯТ Смоленской АЭС

– Компетенция «каракури» – настоящее испытание для участников и экспертов, колоссальный опыт, который меняет взгляд на мир и работу.

Чемпионат пролетел как одно мгновение. Открыл глаза утром в воскресенье, прочитал задание – мысли побежали, приезжаем на площадку и в бой, здесь каждая минута на счету. График очень напряженный, вовлеченность 100%-ная. Командам приходилось перестраиваться на ходу и добавлять механизмы в устройство, когда технические эксперты, разобрав более детально задание, давали новые вводные. Не успел оглянуться, дух перевести – пятница, финал: ура, победили, второе место, коллеги на первом – прекрасно.

Мне впервые досталась роль эксперта по охране труда, нужно было контролировать соблюдение всех правил: кто-то зашел в ячейку без защитных очков – штраф, что-то упало – замечание. Но самое сложное – принять правильное решения: были разногласия, споры, голосование. Я бы назвал это большой игрой, в которой все хотят победы своим командам, но при этом важно оставаться справедливым к другим командам.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС