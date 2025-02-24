Смоленские ветераны СВО получили автомобили с ручным управлением



Фонд «Защитники Отечества» передал автомобили с ручным управлением ветеранам СВО из Смоленской области.

Церемония передачи ключей от машин прошла в преддверии Дня защитника Отечества на территории Музея отечественной военной истории в Московской области. Данные модели выпускают в режиме конвейерного производства на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Автомобили передали 31 ветерану специальной военной операции из Москвы, Московской, Тульской и Смоленской областей, которые получили тяжёлые ранения. Среди них – ветеран СВО из Смоленска Александр Гуляев и ветеран СВО из Вязьмы Александр Бабичев.

На церемонии вручения с приветственным словом выступила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Несмотря на травму, наши герои не падают духом и продолжают активно жить. Своим примером ветераны показывают, что можно быть счастливыми, востребованными и успешными. Уверена, что полученные автомобили сделают жизнь героев более активной, а наши партнёры из ДОСААФ России бесплатно обучат ими управлять. Для нас важна обратная связь от ветеранов – это поможет донастроить машины, если это необходимо, и сделать их комфортными для каждого», – подчеркнула Анна Цивилева.

После церемонии передачи автомобилей Анна Цивилева провела встречу с ветеранами. Она ответила на вопросы и рассказала о форматах поддержки героев.

Инициативу фонда включить автомобили в перечень технических средств реабилитации в апреле прошлого года поддержал Президент России Владимир Путин. Машины получают ветераны СВО, потерявшие обе ноги или передвигающиеся только на колясках. Ранее ключи от подобных автомобилей уже вручили ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью из 22 регионов России. А всего до конца этого года планируют передать 500 машин.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.