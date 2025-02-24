﻿На энергоблоке №3 Смоленской АЭС с опережением графика завершился плановый ремонт с модернизацией оборудования





Планово-предупредительные ремонты проводятся регулярно на энергоблоках всех российских АЭС для поддержания высокого уровня безопасности и эксплуатационных характеристик оборудования

20 февраля энергоблок №3 Смоленской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Электроэнергетического дивизиона «Росатома») включен в сеть после досрочного завершения планового ремонта. Энергоблок №3 находился в капитальном ремонте с 11 января в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном «Росэнергоатом», и введен в эксплуатацию на 10 суток раньше установленного срока.

«Ремонтные службы атомной станции и подрядных организаций мобилизовали ресурсы, чтобы оптимизировать сроки относительно установленных значений без ущерба для безопасности и качества, — отметил и.о. директора Смоленской АЭС Алексей Лещенко. – Основываясь на имеющемся опыте, риск-ориентированном подходе и методологии производственной системы Росатома, мы выявили в ремонтной кампании временные резервы для выполнения государственного задания по выработке электроэнергии».

В эксплуатацию досрочно введен турбогенератор №6, что обеспечит дополнительную выработку электроэнергии более 100 млн кВт часов. Такого объема электричества достаточно на 6 месяцев городу с 300-тысячным населением (при среднем потреблении человека в месяц – 62,5 кВт часов). На турбогенераторе №5 ремонтные работы продолжатся до середины марта.

В работах было задействованы более 2-х тысяч сотрудников. За 40 суток они выполнили около 500 технологических операций на оборудовании реакторного, турбинного, электрического, химического и других цехов. Среди успешно завершенных задач – ультразвуковой контроль технологических каналов и каналов системы управления и защиты энергоблока, измерение их геометрических параметров для определения состояния графитовой кладки, ряд других важных для обеспечения безопасности работ.

Кроме операций, связанных с текущим техническим обслуживанием и ремонтом, проведена модернизация системы технического водоснабжения машинного зала энергоблока №3, системы управления арматурой на напоре питательных электронасосов и арматуры питательной воды.

Всего по плану ремонтная кампания 2025 года на Смоленской АЭС продлится 180 суток. На плановый ремонт также будет остановлен энергоблок № 2 – с 8 марта до 16 апреля, энергоблок № 1 отключат от сети с 10 мая до 7 августа.

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности «Росатома» и всех предприятий отрасли. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов по охране труда и профилактики травматизма, использованию ИТ-технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Справка:

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» — эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Виктор Давыдов