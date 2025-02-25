В Москве на Тверском бульваре открылась фотовыставка, посвящённая Смоленской области

Губернатор Василий Анохин на своей странице в социальных сетях и в Telegram-канале сообщил, что жители российской столицы до конца марта могут путешествовать по Смоленской области, не покидая Москвы.

Это стало возможным благодаря выставке известного фотохудожника Александра Львова, которую открылась на Тверском бульваре в рамках масштабного гуманитарного проекта «Русские сезоны» Российского фонда мира при участии РВИО.

«Событие действительно яркое и волнующее, – подчеркнул Василий Анохин. – По добрым и чистосердечным работам Александра Николаевича Львова видно, как Мастер проникся искренней любовью к Смоленщине, прочувствовал её скромность и гордое достоинство, глубинную мощь, самобытность, православный дух».

Сакович Олег Александрович

Директор филиала Российского общества «Знание» в Смоленской области

Практика знакомства с достоянием регионов нашей необъятной страны, несомненно, положительная и имеет большое значение как для гражданско-патриотического воспитания, так и сохранения традиций, формирования духовно нравственных ориентиров. Считаю, что подобный формат обладает большим потенциалом и может успешно реализовываться в рамках событий различного уровня.

Ранее доказательством тому стала Международная выставка-форум “Россия”, в рамках которой Общество «Знание» организовало масштабную просветительскую программу. Особое внимание тогда привлекли экспозиции, представленные всеми субъектами Российской Федерации. На стенде нашего региона гости смогли узнать о гнездовских курганах, малой родине «первопроходца космоса» Юрия Гагарина, об исконной культуре Смоленщины — льноводстве, достижениях промышленности и многом другом. Уверен, что работы Александра Николаевича Львова произведут не меньшее впечатление и вызовут искренний интерес у посетителей выставки к Смоленской области.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Название гуманитарного проекта «Русские сезоны» Российского фонда мира при участии Российского военно-исторического общества — “Русские сезоны” — напоминает нам о знаменитых Русских сезонах Сергея Дягилева в начале XX века, в рамках которых проводились гастрольные выступления ведущих российских театров с целью популяризации русского искусства, а кроме того, этим выступлениям предшествовали художественные выставки. И новый проект фотохудожника Александра Львова даст возможность всем, кто живёт в Москве или посетит её до конца марта, увидеть на Тверском бульваре замечательные работы мастера, показывающие богатство культуры Смоленской земли и её замечательные природные пейзажи.

В рамках Русских сезонов Александр Львов уже организовывал уникальные, самобытные фотовыставки, среди которых можно выделить экспозицию «Русские сезоны. Кижи». Будучи фотохудожником-маринистом, Львов заинтересовался проходившей в Кижах парусной регатой и смог блестяще отразить приодную красоту озёр, редкость деревянной архитектуры, неотразимость православной культуры тех мест. В своей новой работе, посвящённой Смоленской земле, художник также уделяет большое внимание природным пейзажам Смоленщины с акцентом на красоту её водоёмов, церквей, вечерних пейзажей, а игра цветов на работах художника просто непередаваема. Работы фотохудожника интересны как для москвичей, так и для туристов, посещающих Москву; насладившись работами мастера, они обязательно захотят посетить Смоленщину с туристической поездкой и увидеть своими глазами Днепр, Успенский собор и древние церкви Смоленска, Смоленскую крепостную стену.

По окончании проведения выставки в Москве работы Александра Львова смогут увидеть и смоляне. Организация выставки стала возможной при поддержке большого числа спонсоров и партнёров — Российского фонда мира Российским военно-исторического общества, Фонда развития искусства и фотографии им.Петра Барышникова и Центра ПроЛаб при информационной поддержке Творческого союза художников России и Альянса руководителей региональных СМИ России АРС-ПРЕСС. На открытии выставки присутствовал известный смоленский краевед (ранее руководивший Департаментом культуры Смоленской области, позднее возглавлявший проекты в Российском военно-историческом обществе и в Министерстве культуры, а ныне Референт Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере) Владислав Кононов, который отметил: “Фотохудожник тонко почувствовал и изобразил на своих снимках хорошо известные всем смолянам места, объекты и памятники. Совершенно по-новому их открыл. Впервые смоленский край во всем его великолепии представлен на одном из центральных бульваров Москвы”.

Такие проекты, как “Русские сезоны” Александра Николаевича Львова очень важны, поскольку дают возможность насладиться самобытной природой и традиционной культурой русских земель жителям других регионов и создать для них стимул к поездкам по России. Работы автора будут служить высоким ориентиром для других фотохудожников. Надеюсь, что смоляне, занимающие высокие посты во власти и бизнесе, будут лоббировать появление и тиражирование и других аналогичных проектов для популяризации смоленской истории, культуры и природы с целью привлечения новых туристов на Смоленщину.