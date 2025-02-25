Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Насыщенный день в Москве



В прошлый понедельник Василий Анохин встретился с генеральным директором ПАО «Россети Центр» Борисом Эбзеевым. Основная тема совещания — повышение надежности электроснабжения в Смоленской области. Планируется активизировать работы по расширению и расчистке просек под линиями электропередачи, чтобы минимизировать риски отключений в случае погодных аномалий. Также регион готовится к реализации масштабной федеральной программы обновления сетей в регионе, которая стартует в 2026-2028 годах и существенно снизит износ электросетевой инфраструктуры.

Еще один вопрос в повестке — технологическое присоединение ряда объектов, которые строятся и реконструируются в рамках реализации инвестиционных проектов и социальных программ. Договорились, что смоленский филиал ПАО «Россети Центр» будет максимально оперативно выполнять подключения к коммуникациям.



Следующий пункт рабочей программы в Москве – Министерство спорта РФ. Вопросы развития спортивной инфраструктуры Смоленской области губернатор обсудил с главой ведомства Михаилом Дегтярёвым.



При поддержке Минспорта России за последние годы в регионе построены три новых ФОКа, открыт фиджитал-центр, возводятся «умные» спортплощадки и переоснащаются спортивные школы. В этом году завершится возведение модульного спортивного зала в Красном и бассейна в Вязьме, начнется строительство многофункционального водного семейного комплекса в Смоленске.

Активно развивается движение «Готов к труду и обороне» – в регионе работает 29 центров тестирования. Расширяются возможности для адаптивного спорта – сегодня более четверти смолян с ограничениями по здоровью регулярно посещают тренировки.

«Все это позволяет нам добиваться значимых результатов. Ежегодно растет доля смолян, систематически занимающихся физической культурой – сейчас этот показатель почти достиг 55%. За последние два года увеличился и уровень обеспеченности жителей региона спортивными объектами – в настоящее время он составляет более 77%», — отметил Василий Анохин.

Отдельно на встрече обсудили развитие Смоленского государственного университета спорта. Договорились, что совместными усилиями будет обновлено футбольное поле, чтобы оно соответствовало требованиям Российского футбольного союза.

Завершился рабочий день в столице встречей с заместителем Председателя Совета директоров компании «Объединенные кондитеры» Сергеем Носенко. В частности, рассмотрели возможность производства кондитерских изделий с символикой Смоленской области на предприятии холдинга в Кардымовском районе.

Добро пожаловать в Смоленскую область!



Турмаршрут «Усадьбы и судьбы земли Смоленской» получил статус национального. Это путешествие протяженностью 585 километров, включающее 20 объектов с уникальной историей.

Жители и гости региона познакомятся с усадебной культурой, местами, связанными с выдающимися земляками и соотечественниками: Михаилом Глинкой, Александром Грибоедовым, Павлом Нахимовым, Александром Твардовским, Анатолием Папановым, Марией Тенишевой.

Маршрут получит дополнительную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Это поможет активнее продвигать его на федеральном уровне, чтобы привлечь больше гостей в наш регион.

Подробная информация на сайте Центра развития туризма: https://crt67.ru/ntm_smolensk.

В Смоленске будет создан кризисный семейный центр



Поддержка материнства и детства, участников СВО и их семей – одни из ключевых приоритетов в работе регионального правительства. По этому направлению сотрудничаем с Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области Натальей Зуевой.

Особое внимание на встрече уделили вопросу организации работы с детьми, которые по различным причинам оказываются в детских домах или реабилитационных центрах. «Каждый случай требует индивидуального подхода. Занимается этой работой межведомственная группа. Пришли к выводу о необходимости создания кризисного семейного центра, где родители смогут находиться с детьми, пока выясняются причины сложившейся ситуации. Это поможет минимизировать стресс для детей», — отметил Василий Анохин.

Не менее важным является сотрудничество с Детским общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка. С 2014 года он активно участвует в акциях по правовому просвещению и инициирует социальные проекты. В январе прошел образовательный марафон «Достигай», где ребята создавали и защищали свои проекты перед экспертами. Однако молодежи не хватает пространства для встреч и мероприятий — этот вопрос будет проработан.

Еще одно ключевое направление – работа с семьями участников СВО. При непосредственном участии Натальи Зуевой и регионального филиала фонда «Защитники Отечества» проводятся приемы граждан — все вопросы рассматриваются индивидуально и каждому оказывается помощь. В дальнейшем такой опыт будет продолжен и масштабирован.

Строим дома



Под председательством Василия Анохина прошел региональный штаб по вопросам строительства. Продолжим строить многоквартирные дома в районах области.

В этом году планируется построить многоквартирные дома в 12 районах: Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском и Смоленском. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» будут возведены многоэтажные и частные дома в Починке, Рудне, Хиславичском и Угранском районах.

В новых домах будет выкуплено более 300 квартир по государственным программам, это позволит обеспечить жильем специалистов предприятий и учреждений, «целевиков», детей-сирот. «Безусловно, это наша социальная ответственность», — особо отметил губернатор, добавив, что о ходе реализации строительных проектов будет делиться на своих официальных страницах социальных сетях (https://vk.com/anohin67, https://ok.ru/group/70000002114975, https://t.me/anohin67).

Курс на Ближний Восток



В конце недели Василий Анохин возглавил бизнес-миссию крупных производителей Смоленской области в составе делегации Российского экспортного центра. «Презентовал наш инвестиционный и экспортный потенциал деловым кругам Объединённых Арабских Эмиратов. Также принял участие в официальном открытии фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в ОАЭ. Крупное международное событие, важное для развития нашей экономики. Подписан ряд соглашений», — прокомментировал глава региона.

Татьяна Напреева