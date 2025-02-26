Смоленская область присоединилась к Неделе поддержания и укрепления иммунитета



Целью данной инициативы является повышение уровня информированности населения Смоленской области относительно значимости устойчивой иммунной системы и методов её поддержания. В контексте наблюдаемых изменений климатических условий, роста вирусной активности и увеличения доли стрессовых факторов укрепление иммунитета рассматривается как определяющий фактор сохранения здоровья и обеспечения благополучия каждого жителя региона.

Иммунная система представляет собой сложную и многоуровневую биологическую систему, включающую органы, ткани и клеточные элементы. Её основной функцией является обеспечение защиты организма от широкого спектра патогенных факторов, таких как бактерии, вирусы, паразиты и другие потенциально опасные агенты. Действуя как интегрированный защитный механизм, иммунная система играет ключевую роль в поддержании здоровья, предупреждении развития заболеваний и оптимизации процессов регенерации после перенесенных инфекций.

«Негативно влияют на иммунитет: хронический стресс, нарушения сна, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики), факторы окружающей среды», – объясняет доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный внештатный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Смоленской области, заведующая кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Смоленского ГМУ, руководитель центра UCARE Раиса Мешкова.

Иммунитет, как сложная защитная система организма, подразделяется на два основных типа: врожденный и приобретенный.

Врожденный (естественный) иммунитет, представленный барьерами и клетками, реагирующими неспецифически, обеспечивает немедленную защиту от широкого спектра патогенов.

Самые первые антитела к различным инфекциям ребенок начинает получать, находясь в утробе матери — через плаценту и после рождения — с грудным молоком. Такой иммунитет называется естественным пассивным.

Приобретенный (адаптивный) иммунитет, напротив, формируется в течение жизни и характеризуется высокой специфичностью к конкретным антигенам.

Искусственный иммунитет, формирующийся в результате вакцинации, относится к приобретенному иммунитету, а точнее, к его активной форме. Вакцинация стимулирует иммунную систему к выработке антител и клеток памяти против конкретного патогена, обеспечивая длительную защиту от заболевания при последующей встрече с ним.

Есть состояния, когда иммунная система начинает функционировать с нарушениями:

• иммунодефициты – заболевания, при которых иммунитет не может полноценно бороться с инфекциями;

• аутоиммунные заболевания – избыточная реакция на собственные органы и ткани;

• аллергии.

Взаимодействие врожденного и приобретенного иммунитета обеспечивает эффективную защиту организма от инфекций и поддержание иммунного гомеостаза.

Неделя, посвященная поддержанию и укреплению иммунитета, открывает важную перспективу для глубокого анализа личных привычек и внесения осознанных корректив в образ жизни. Предлагаемые ниже рекомендации призваны оптимизировать функциональное состояние иммунной системы и способствовать повышению ее устойчивости к внешним воздействиям: