Смоленская область присоединилась к Неделе поддержания и укрепления иммунитета

Целью данной инициативы является повышение уровня информированности населения Смоленской области относительно значимости устойчивой иммунной системы и методов её поддержания. В контексте наблюдаемых изменений климатических условий, роста вирусной активности и увеличения доли стрессовых факторов укрепление иммунитета рассматривается как определяющий фактор сохранения здоровья и обеспечения благополучия каждого жителя региона.
Иммунная система представляет собой сложную и многоуровневую биологическую систему, включающую органы, ткани и клеточные элементы. Её основной функцией является обеспечение защиты организма от широкого спектра патогенных факторов, таких как бактерии, вирусы, паразиты и другие потенциально опасные агенты. Действуя как интегрированный защитный механизм, иммунная система играет ключевую роль в поддержании здоровья, предупреждении развития заболеваний и оптимизации процессов регенерации после перенесенных инфекций.
«Негативно влияют на иммунитет: хронический стресс, нарушения сна, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики), факторы окружающей среды», – объясняет доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный внештатный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Смоленской области, заведующая кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Смоленского ГМУ, руководитель центра UCARE Раиса Мешкова.
Иммунитет, как сложная защитная система организма, подразделяется на два основных типа: врожденный и приобретенный.
Врожденный (естественный) иммунитет, представленный барьерами и клетками, реагирующими неспецифически, обеспечивает немедленную защиту от широкого спектра патогенов.
Самые первые антитела к различным инфекциям ребенок начинает получать, находясь в утробе матери — через плаценту и после рождения — с грудным молоком. Такой иммунитет называется естественным пассивным.
Приобретенный (адаптивный) иммунитет, напротив, формируется в течение жизни и характеризуется высокой специфичностью к конкретным антигенам.
Искусственный иммунитет, формирующийся в результате вакцинации, относится к приобретенному иммунитету, а точнее, к его активной форме. Вакцинация стимулирует иммунную систему к выработке антител и клеток памяти против конкретного патогена, обеспечивая длительную защиту от заболевания при последующей встрече с ним.
Есть состояния, когда иммунная система начинает функционировать с нарушениями:
• иммунодефициты – заболевания, при которых иммунитет не может полноценно бороться с инфекциями;
• аутоиммунные заболевания – избыточная реакция на собственные органы и ткани;
• аллергии.
Взаимодействие врожденного и приобретенного иммунитета обеспечивает эффективную защиту организма от инфекций и поддержание иммунного гомеостаза.
Неделя, посвященная поддержанию и укреплению иммунитета, открывает важную перспективу для глубокого анализа личных привычек и внесения осознанных корректив в образ жизни. Предлагаемые ниже рекомендации призваны оптимизировать функциональное состояние иммунной системы и способствовать повышению ее устойчивости к внешним воздействиям:
- Питание:
• основными нутриентами для иммунной системы считаются белки, витамины (А, C, D, E, группа B), антиоксиданты (Se, Zn), некоторые минералы и продукты, поддерживающие баланс микробиоты кишечника;
- Ограничение сахара, переработанных продуктов;
- Физическая активность:
• регулярные занятия спортом/фитнесом (не менее 30 минут в день);
• Пребывание на открытом воздухе (для стимуляции синтеза витамина D).
- Сон:
• 7-8 часов сна в сутки;
• соблюдение режима сна и бодрствования.
- Стресс-менеджмент:
• применение практик снижения стресса (медитация, йога, релаксация, хобби).
- Факторы риска:
• отказ от наркотиков и курения;
• отказ/ограничение употребления алкоголя.
- Иммунопрофилактика:
• соблюдение графика вакцинации (грипп и другие рекомендованные прививки).
- Регулярное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации.
Крепкий иммунитет – это залог здоровья и активной жизни. Приложив небольшие усилия и следуя простым рекомендациям, каждый житель Смоленской области может укрепить свою защиту и снизить риск заболеваний. Неделя сохранения иммунной системы – это отличная возможность задуматься о своем здоровье и сделать первый шаг к более здоровой и счастливой жизни.
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