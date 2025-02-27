Как изменилось общество за три года СВО?



24 февраля 2022 года Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Это стало ключевым поворотным событием в истории современной России.

Стремясь отстоять собственный суверенитет, защитить жителей наших исторических регионов, Россия оказалась втянута в полномасштабную войну сразу на трех фронтах: «горячем» (против всего Коллективного Запада), экономическом и информационном. Прошло три года. Ни один из негативных сценариев, прочащих нашей стране тотальный разгром и гибель, не сбылись. Россия едина и сильна как никогда.

Каким образом, по вашему мнению, Россия справляемся с новыми вызовами? Как отразилось проведение СВО на жизни вашего региона? К каким изменениям в обществе привела спецоперация?

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».



С 24 февраля 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, наша страна оказалась на перепутье, которое определило ее дальнейший путь. За три года мы стали свидетелями того, как Россия, защищая свой суверенитет и интересы своих граждан, столкнулась с множеством вызовов — военных, экономических и информационных. Однако, вопреки негативным прогнозам, наша страна показала невероятную стойкость и сплоченность.

В Смоленской области, как и во всей России, мы ощущаем влияние этих изменений на каждом уровне. Специальная военная операция стала катализатором для консолидации общества. Люди объединились вокруг общих целей, проявляя патриотизм и готовность поддержать друг друга. Это не только укрепляет дух нашего региона, но и создает атмосферу взаимопомощи и единства.

Экономические изменения также заметны. Местные предприятия адаптировались к новым условиям, осваивая новые рынки и внедряя современные технологии. Мы наблюдаем рост интереса к производству местных товаров, что способствует развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест. Это важно не только с точки зрения экономической независимости, но и для повышения качества жизни наших граждан.

Несмотря на всю грязь, что льётся с фейковых аккаунтов в интернете мы открыты миру и это отражается в экономических показателях, например, в конце прошлой недели Губернатор Смоленской области Василий Анохин возглавил бизнес-миссию крупных производителей Смоленской области в ОАЭ, объем экспорта в эту страну за 2024 год вырос почти в 5 раз. Смоленские предприятия начали активно продавать на рынки Арабских Эмиратов пищевые продукты, строительные материалы и оборудование.

Таким образом, спецоперация оказала глубокое влияние на жизнь нашего региона. Она стала стимулом для внутреннего роста, сплоченности и переосмысления ценностей. Мы продолжаем двигаться вперед, опираясь на свои силы и ресурсы, и уверены в том, что сможем преодолеть все трудности ради светлого будущего нашей страны.

Понажев Юрий Олегович

Юрист



Прошло уже три года с начала проведения специальной военной операции, и в целом можно сказать, что несмотря на беспрецедентное экономическое давление Запада и военную помощь Украине со стороны западных государств, Россия уверенно справляется с возникшими новыми вызовами. Военно-промышленный комплекс позволяет удовлетворять основные потребности армии на поле боя; предприятия показали достаточную способность быстро адаптироваться к новым реалиям на фронте и к новым запросам, которые возникают у Вооружённых сил. Попытки западных государств помочь Украине организовать контрнаступление провалились, после чего российская армия перешла в наступление по всей линии боевого соприкосновения. Конечно, отдельные эпизоды в ходе СВО вызывали беспокойство, например, перегруппировка российских войск войск из Херсона и Харьковской области осенью 2022 года, проникновение противника в Курскую область в 2024 году, а также атаки украинских дронов на российскую территорию, в том числе на энергетические объекты. Однако контроль России над большей частью Донбасса, над коридором в Крым через Запорожскую и Херсонскую область, а также контроль России над частью Харьковской и Николаевской областей указывает на то, что российская армия имеет явное позиционное преимущество. В экономическом плане западные санкции оказали благотворное влияние на развитие российской промышленности, что выразилось в уверенном росте ВВП. Тем не менее, следует обратить внимание на сложности с получением на рынке комплектующих для гражданской авиации и на необходимость скорейшего возрождения отечественного авиастроения, в противном случае при сохранении нынешней ситуации через 5-7 лет воздушных судов будет явно не хватать для аваиаперевозок. Кроме того, рост инфляции подрывает усилия власти по росту доходов населения, необходимо найти эффективные меры по обузданию инфляции. Цены и тарифы не могут быть отданы полностью на откуп рыночной стихии, тем более в период военных действий государственное регулирование ценовой политики приобретает особую актуальность. В информационном плане длительное консолидированное противодействие западных медиаресурсов российским информационным усилиям имело определённую эффективность. Однако в настоящее время настроения в западном обществе меняются в пользу налаживания диалога с Россией. Новая американская администрация выразила явную заинтересованность в переговорах с Россией по самому широкому спектру вопросов, в том числе по ситуации на Украине. Государства Европы вместе с Зеленским пытаются противостоять этой тенденции, однако следует обратить внимание на то, что США оказывают доминирующее влияние на безопасность своих европейских союзников, ряд европейских государств выступают в роли союзников Трампа и могут блокировать инициативы Брюсселя, а кроме того, настроения в европейском общественном мнении быстро меняются в пользу диалога с Россией и отторжения военной конфронтации с нашей страной. В такой ситуации Трамп должен найти способы дисциплинировать своих европейских сателлитов. Украина точно не получит ни членства в НАТО и ЕС (хотя в случае с ЕС такая возможность формально может оставаться открытой, но фактически реализована не будет), ни возврат территорий, закреплённых как российские в нашей конституции. Основным вопросом на переговорах будет, видимо, вопрос безопасности украинских территорий — сохраняют силу соглашения Украины с европейскими государствами о военной помощи, однако возможность размещения крупных контингентов стран НАТО, конечно, будет исключена. Хотя не исключено создание определённой мониторинговой миссии с участием, например, нейтральных государств. Россия имеет сильную позицию с точки зрения возврата большей части замороженных активов и постепенной нормализации сырьевой торговли, но важно не надеяться на то, что западные инвестиции, особенно в сырьевую отрасль, могут улучшить перспективы урегулирования конфликта. Тем не менее, торгово-экономические отношения России и США могут получить импульс к развитию; для этого нужно поискать новые форматы — например, в своё время работал формат экономического взаимодействия на уровне вторых лиц — комиссия Гор-Черномырдин. Аналогичная комиссия (например, в формате Михаил Мишустин — Джей Ди Вэнс) могла бы провести работу по стабилизации международных расчетов, торговли российскими товарами и по ряду других вопросов.

В Смоленской области период проведения СВО отмечен консолидации общественных усилий по гуманитарной помощи бойцам, беженцам, мирным жителям (например, тем, кто пострадал из-за вторжения ВСУ в Курскую область). Активно ведут такую работу волонтёрские организации («Ваш тыл 67″), политические партии (КПРФ, “Единая Россия”, ЛДПР). Ряд участников СВО получили должности в органах власти. По аналогу с федеральной программой “Время героев” запущен региональный проект “Герои СВОего времени. Смоленск». Память погибших участников СВО увековечивается в мемориалах, в школах проводятся мероприятия с участием ветеранов СВО.

Говоря об изменениях в обществе, помимо донбасского консенсуса, сплочения вокруг флага и национальной патриотической консолидации, СВО дала понять многим гражданам, что не стоит рассчитывать на то, что Россия и её экономика будут укрепляться за счёт западных компаний, предприятий и брендов. В сложный для страны момент они моментально покинули Россию. Российская экономика смогла перестроиться и адаптироваться к новым реалиям, но урок с западными инвесторами очень поучителен. Также был развеян миф о надёжности западных банков, которые стали блокировать российские активы, в том числе физических лиц из России, а также о справедливости западных судов, которые стали выносить дискриминационные решения в отношении российских компаний и даже препятствовать полноценному юридическому представительству российских лиц. Снизилась привлекательность Запада к места эмиграции в связи с фактами дискриминации россиян на рынке труда, да и при решении бытовых вопросов в жизни на Западе. Также снизился диалог российской и западной культур, заблокированы западные соцсети и даже YouTube в России, что снизило возможности общения и межкультурной коммуникации. Возник вопрос о том, что в России должны быть созданы новые конкурентные интернет-проекты — поскольку до уровня YouTube и западных соцсетей российским аналогичным проектам ещё расти и расти — с учётом большого числа льгот для российской IT индустрии это вопрос совсем не праздный.