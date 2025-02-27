﻿В Десногорске стартовал масштабный фестиваль по баскетболу 3х3, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию атомной промышленности России





Атомная отрасль России вносит свой вклад в популяризацию и развитие нового олимпийского вида спорта

Первым событием фестиваля стало Первенство Смоленской области, посвященное Дню защитника Отечества. Турнир объединил 28 детских и юношеских команд, 120 юных баскетболистов, которые представляли четыре школы Десногорска и село Екимовичи Рославльского района. Перед началом соревнований ребята возложили цветы к могилам павших в годы Великой Отечественной войны воинов на Кургане Славы.

«В этом году мы празднуем сразу несколько значимых дат, в том числе и 10-летний юбилей проекта, который в нашем городе начинался с развития баскетбола, а сейчас направлен на формирование здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи. Уверен, что наши команды продемонстрируют достойную игру и выйдут в финал первенства», — отметил глава Десногорска Анатолий Терлецкий, открывая соревнования.

Представители Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз и Татьяна Евсюкова подчеркнули значимость проекта «Атомная энергия спорта», который реализуется в атомных городах при поддержке Концерна «Росэнергоатом», а также пожелали всем участникам успехов и незабываемых эмоций от игр.

В первый день на паркете ФОК «Десна» за звание чемпионов боролись команды игроков в возрасте до 15 лет. По итогам сыгранных матчей уверенную победу среди девочек одержала команда «Первые» (школа №4), 2 место заняла команда «Планета» (школа №1), 3 место — команда «Оранжевый атом» (школа №4). Среди мальчиков высшую награду завоевала команда «СШ 3-1» (школа №3), на 2 месте — «Ягуары» (школа №1), на 3 месте — «НХЛ» (школа №2).

Команды игроков в возрасте 16-17 лет сражались за первое место во второй день соревнований. Верхнюю ступеньку пьедестала победы среди девушек заняла команда «Т-34» (школа №1), на 2 месте — команда «Звезды» (школа №3), замкнула тройку лидеров команда «Десна» (школа №2). Среди юношей лидировала команда «Атомщики» (школа №3), 2 место — у команды «Победа» (школа №1), 3 место — у команды «Абрикосы» (школа №4).

«Баскетбол привлекает меня своим азартом и непредсказуемостью. Все игры были интересны и увлекательны, каждый соперник сражался достойно и показывал хорошую игру. Нашей команде «Атомщики» удалось выиграть благодаря тренировкам и желанию победить, спасибо всем нашим болельщикам, их поддержка нам очень помогла», — поделился впечатлениями Тимофей Соколов, учащийся школы №3.

Как отметил главный судья соревнований Василий Грецов, главная цель турнира — не столько воспитание будущих олимпийских чемпионов, а сколько массовое приобщение детей к здоровому образу жизни. «Азарт на площадках был невероятный. Школы активно поддерживали свои команды, создавая атмосферу настоящего праздника», — отметил он.

Впереди участников ждут еще два этапа соревнований: второй будет посвящен Дню космонавтики, третий — Дню Победы, а финал Первенства пройдет 22-24 мая в Смоленске.

Справочно

Первенство Смоленской области проводится в рамках Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 Концерна «Росэнергоатом» «Единая континентальная лига 3х3» — «Школьная лига». Соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию атомной промышленности России, а также проходят в рамках областного конкурса «Знаете, каким он парнем был», посвященного памяти первого космонавта Юрия Гагарина.

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС