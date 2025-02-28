Возвращение иностранных брендов произойдет только на условиях России



Россия должна обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения на российских рынок иностранных брендов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО. Но тем не менее нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно», — поставил задачу глава государства.

Первый вице-премьер РФ Дениса Мантуров считает, что условием возвращения иностранных брендов на российский рынок может стать размещение их магазинов в том числе на территории Крыма, Донбасса и Новороссии.

Как вы считаете, какими должны быть условия возвращения иностранных брендов на российский рынок? Испытывает ли ваш регион потребность в таком возвращении? Скажется ли этот процесс на отечественных производителях? Какие меры поддержки национальных производителей могли бы вы предложить?

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».



Заявление президента России Владимира Путина о необходимости создания преимуществ для отечественных производителей в условиях возможного возвращения иностранных брендов на наш рынок поднимает важные вопросы о суверенитете и экономической независимости страны. Мы должны понимать, что Россия, в первую очередь, ориентируется на свои силы и ресурсы, продвигаясь по пути суверенного развития.

Санкции, введенные против нашей страны, в первую очередь затрагивают экономики тех государств, которые их применили. Всё чаще в западном инфопространстве обсуждаются возможности снятия этих ограничений, и это не случайно. Экономические интересы становятся доминирующим мотивом для многих стран, и наиболее дальновидные игроки начинают осознавать, что сотрудничество с Россией может принести им значительные преимущества. Как показывает практика, деньги и взаимовыгодные отношения являются мощными факторами, способствующими нормализации отношений.

Возвращение иностранных брендов должно быть обосновано и сбалансировано, чтобы не подрывать конкурентоспособность наших компаний, которые только-только поднимают голову для собственного развития. Условия для этого должны включать обязательства иностранных компаний по локализации производства и созданию рабочих мест на территории России.

Мы должны создать такие меры поддержки для национальных производителей, которые позволят им не только выжить, но и развиваться в условиях открытого рынка. Это может быть снижение налоговой нагрузки, программы субсидирования и инвестиционные преференции для тех, кто готов вкладываться в развитие новых технологий и производств.

В конечном итоге, ключевой задачей для России остается формирование технологического суверенитета в ключевых отраслях. Мы должны использовать текущие вызовы как возможность для укрепления нашей экономики и создания устойчивой системы, которая сможет противостоять внешним давлениям. Санкционная политика других государств не изменит этого курса — мы уже перестроились на новую модель развития и будем двигаться вперед, опираясь на наши собственные возможности.