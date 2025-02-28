В Смоленской области появятся новые меры поддержки семей



В регионе начинается реализация национального проекта «Семья», который стартует в этом году по поручению президента России Владимира Путина. Новые меры поддержки направлены на заботу о молодых и многодетных семьях, повышение рождаемости, создание условий для совместного отдыха родителей и детей, а также поддержку старшего поколения. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава региона Василий Анохин.

На заседании правительства Смоленской области были обсуждены планы работы в рамках этой масштабной государственной инициативы. В настоящее время в регионе проживает 86 800 семей с детьми, из которых 8 600 являются многодетными. Для них действуют 43 меры поддержки, и по итогам прошлого года более 26 000 семей стали их получателями.

Среди новых мер, которые будут внедрены в ближайшее время — увеличение выплаты на погашение ипотеки более чем в два раза: с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. Это пособие смогут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января текущего года. Данная мера начнет действовать с 1 апреля.

Кроме того, планируется создание пунктов помощи, где молодые и студенческие семьи, а также родители, воспитывающие сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, смогут получить необходимые вещи для ухода за ребенком. Ожидается, что такие пункты будут востребованы — уже более 1 700 семей выразили желание воспользоваться их услугами.

«В ходе заседания дал поручение главам муниципальных округов активно включиться в эту работу – индивидуально отрабатывать запросы многодетных семей, координировать на вверенной территории реализацию мер по стимулированию рождаемости и нового нацпроекта. Это очень важно, так как без слома демографических тенденций у региона не будет ни кадров, ни развития, ни, в конце концов, будущего», – отметил Василий Анохин.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».



Реализации национального проекта «Семья» в Смоленской области отвечает актуальным потребностям наших семей и направлена на решение важнейших социальных задач.

В условиях современных вызовов, связанных с демографической ситуацией в стране, такие меры, как увеличение выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей, могут стать значительным подспорьем для родителей. Увеличение суммы пособия до 1 миллиона рублей — это шаг, который позволит многим семьям улучшить свои жилищные условия и создать более комфортную среду для воспитания детей.

Создание пунктов помощи для молодых и студенческих семей, а также для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, является еще одной важной инициативой. Это не только поддержит семьи в трудной ситуации, но и создаст атмосферу солидарности и взаимопомощи в нашем обществе. Важно, чтобы такие пункты стали доступны и востребованы, ведь они могут сыграть ключевую роль в жизни многих людей.

Я также поддерживаю призыв к главам муниципальных округов активно включиться в эту работу. Индивидуальный подход к запросам многодетных семей и координация усилий на местах — это залог успешной реализации проекта. Мы должны помнить, что будущее нашего региона зависит от того, как мы будем заботиться о наших семьях сегодня.

В целом, я надеюсь, что реализация национального проекта «Семья» станет началом новых возможностей для смоленских семей и будет способствовать улучшению демографической ситуации в нашем регионе.