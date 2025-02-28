В Смоленской области стартовала регистрация на программу «Герои СВОего времени. Смоленск»



С 24 февраля в Смоленской области началась регистрация на образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск». Она призвана подготовить высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО, раскрыть их таланты и потенциал.

На первом этапе участникам предстоит создать личный кабинет и подать заявку на обучение. Далее необходимо заполнить анкету и написать эссе.

«Наша программа рассчитана как на ветеранов боевых действий, которые уже находятся в регионе, так и на действующих участников СВО. Она предполагает индивидуальный подход. Каждый заявитель указывает в своей анкете те сферы, которые для него важны. Исходя из этого и будут формироваться образовательные программы», — рассказала член Общественного совета программы «Герои СВОего времени. Смоленск», руководитель Смоленского регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полушкина.

Ссылка для регистрации на образовательную программу доступна на главной странице сайта героисвоеговремени-смоленск.рф. Пошаговая инструкция по заполнению заявки доступна в личном кабинете участника.

«Конечно, ребята готовы принять участие в этой программе. И те, кто является ветераном, и те, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения. Важно, что за тех, кто сейчас находится в зоне СВО, заявку могут подать родственники», — уточнил член Общественного совета программы, председатель Ассоциации ветеранов боевых действий специальной военной операции Смоленской области Евгений Селифонтов.

Напомним, о старте региональной образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» ранее объявил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он подчеркнул, что ветераны СВО, которые хотят найти себя в гражданской жизни, очень нужны региону.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор АНО» Центральная объединенная редакция СМИ»



Самые лучшие свои качества проявляли и проявляют наши бойцы в зоне СВО. Те, кто знает цену жизни, понимает её исключительную ценность.

В нашем регионе стартовала образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» — аналог федерального проекта «Время героев», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.

24 февраля была открыта регистрация на наш региональный проект.

«Почти 100 заявок поступило на участие в региональной программе за первый день!

…Рад, что среди нас так много неравнодушных людей, готовых принимать участие в развитии региона», — поделился в своих социальных сетях губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин.

Одна из главных задач нашей региональной программы — трудоустройство и интеграция в общество участников СВО.

Спецоперация показала силу духа и героизм российских военнослужащих, а также необходимость подготовки новых управленческих кадров, способных эффективно работать в условиях современных вызовов.

У нас появился уникальный шанс – сформировать в России новую элиту, которой нет ни в одной стране мира. Участники и ветераны СВО, готовые пожертвовать собой ради своих родных и близких, ради своей страны, знают цену жизни и смерти. Они на деле доказали, что такое ответственность. Те, кто знают, на войне нельзя не выполнить задачу, теперь будут выполнять ее в тылу.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».



Реализация программы «Герои СВОего времени. Смоленск» представляет собой важный шаг в поддержке участников специальной военной операции и ветеранов, которые возвращаются к мирной жизни и стремятся реализовать свои таланты и потенциал.

Программа, нацеленная на индивидуальный подход к каждому участнику, учитывает уникальные потребности и интересы, что является крайне важным в процессе их адаптации и профессионального роста. Возможность выбора сфер, в которых участники хотят развиваться, даст им шанс не только получить новые знания, но и занять активную позицию в жизни региона.

Отдельно хочу отметить, что программа открыта не только для тех, кто уже вернулся из зоны боевых действий, но и для действующих участников СВО. Это создает возможность для обмена опытом и поддержки среди тех, кто прошел через схожие испытания. Также важно, что родственники могут подавать заявки за тех, кто сейчас находится на передовой — это подчеркивает важность семейной поддержки и единства в нашем обществе.

Я призываю всех заинтересованных участников СВО активно регистрироваться и принимать участие в данной программе. Это отличная возможность не только для личного роста, но и для вклада в развитие нашего региона. Важно, чтобы мы все вместе поддерживали тех, кто защищает нашу страну, и помогали им находить свое место в гражданской жизни.

Уверена, что программа «Герои СВОего времени. Смоленск» станет значимым этапом в жизни многих людей и поспособствует укреплению социальной сплоченности в нашем обществе.