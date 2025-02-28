В яблочко!

Ученики Сафоновской детской художественной школы им. В.М. Кириллова и их преподаватели попытались воплотить в рисунке образ малой родины.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Дискуссионная площадка прошла в рамках реализации прокта «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтерского города», разработанного историко-краеведческим музеем и получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В своих работах ребята попытались соединить шахтерское прошлое родного уголка с образами, символизирующими природное начало и имеющими в истории и культуре множество смыслов, – яблоком, яблоней.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Надо, сказать, у них получились очень интересные концепции, которые станут частью банка идей для создания бренд-бука Сафонова.