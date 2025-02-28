Губернатор Василий Анохин пообещал навести порядок в сфере пассажирских перевозок

Вчера Смоленская областная Дума приняла в качестве региональных законов пакет инициатив. Их цель – сделать поездки жителей региона в общественном транспорте более безопасными и комфортными, оптимизировать интервалы движения автобусов и маршруток. В частности, исключить внезапные исчезновения машин с маршрутов и повышения цен за проезд.

Главное о принятых законах. Автобусы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах должны быть:

подключены к системе спутниковой навигации и

передавать в онлайн-режиме информацию о местоположении транспорта;

передавать в онлайн-режиме информацию о местоположении транспорта; оборудованы для перевозок людей с ограничениями по здоровью, системами климат-контроля, электронным табло, устройствами для безналичной оплаты.

Также закон обязывает перевозчиков соблюдать расписание движения автобусов, не позволяет «перебрасывать» транспорт с менее выгодных маршрутов на более выгодные. А при намерении повысить стоимость проезда за 15 дней уведомить об этом муниципальную администрацию, которая проверит обоснованность такого решения.

В итоге жители области получат:

современные комфортные автобусы и маршрутки, в которых зимой тепло, а летом – прохладно;

соблюдение перевозчиками расписания, регулярность движения общественного транспорта.

– Нововведения начнут действовать с 1 сентября этого года. Все новые требования вполне выполнимы. Им полностью соответствует и муниципальный общественный транспорт, который мы планируем дальше развивать. Благодарю депутатский корпус во главе с Игорем Васильевичем Ляховым за поддержку наших инициатив! – сообщил Василий Николаевич Анохин.



