﻿Студенты Ивановского энергетического университета побывали с техническим туром на Смоленской АЭС





«Росатом» дает возможность молодежи стать частью профессионального сообщества еще на этапе получения высшего образования

В рамках соглашения о сотрудничестве Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») и Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ) 30 студентов опорного вуза атомной отрасли побывали с недельным техническим туром на Смоленской АЭС и в городе-спутнике Десногорске.

По словам и.о. директора Смоленской АЭС Алексея Лещенко, перед госкорпорацией «Росатом» стоят амбициозные цели по строительству и вводу в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, реализации других масштабных проектов. Ключевым фактором в успешности планов являются образованные, мотивированные, ответственные сотрудники с активной жизненной позицией и здоровыми амбициями.

«Знакомство с реальным производством дает студентам больше шансов понять, куда стремиться, став выпускником. Потому атомная станция, находясь в активном поиске талантливых специалистов, все чаще приглашает молодежь в техтуры и на практику, – рассказывает начальник отдела развития персонала Елена Илгашева. – Так лучше узнаем предпочтения нового поколения, показываем атомные преимущества – профессиональные и социальные, вдохновляем на решение значимых для страны задач».

Студенты посетили турбинный и реакторный залы, помещение главных циркуляционных насосов, полномасштабный тренажер блочного щита управления (БЩУ), учебно-лабораторный корпус, лабораторию внешнего радиационного контроля. Также им представилась возможность поговорить о карьерных предпочтениях, перспективах развития и самореализации, досуговых интересах, мерах социальной поддержки с руководителями подразделений, представителями службы управления персоналом, молодежного движения.

«Многих молодых людей, в том числе и меня, привлекают высокие технологии атомной энергетики, интерес подпитывают и перспективы развития отрасли, — отметил студент 2-го курса специалитета «АЭС: проектирование, эксплуатация, инжиниринг» Вячеслав Чекан. – У меня есть время, чтобы определиться с будущей специализацией. Но уже сейчас я понимаю, что хотел бы работать ближе к реактору. Техтур помог лучше разобраться, как устроена атомная станция, и убедиться, что я на правильном пути».

В команде техтура были студенты, уже сделавшие свой выбор и проходящие целевую подготовку по договору со Смоленской АЭС. Варвара Мелякова, выпускница школы №1 Десногорска, ориентировалась на пример отца – инженера Смоленской АЭС.

«Целевое направление – шанс, который нельзя упускать: гарантированное место работы, производственная практика. На атомной станции можно получить уникальный опыт. Я точно хочу быть частью этой команды и верю, что умным и целеустремленным людям здесь всегда найдется место», — отметила Варвара Мелякова, студентка 2-го инженерного факультета.

Новый нацпроект «Кадры» направлен на обеспечение доступности и качества образования на всех уровнях, поддержку профессионального обучения и повышения квалификации, а также создание условий для развития научных и кадровых резервов страны. Крупные российские компании, в том числе «Росатом» и его электроэнергетический дивизион, уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, показавших свою эффективность.

Справка:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) является одним из опорных вузов Госкорпорации «Росатом» и сотрудничестве с ключевым индустриальным партнером – Концерном «Росэнергоатом» с 2022 года ведет масштабную программу развития с акцентом на повышение гибкости образовательных программ, научных исследований, разработке современных технологий, что позволит быстрее реагировать на запросы отрасли. Соглашением предусмотрено существенное увеличение выпуска квалифицированных кадров по приоритетным для атомной отрасли специальностям и направлениям подготовки.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Виктор Давыдов