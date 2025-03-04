В Смоленской области вступил в силу закон об эскроу-счетах для ИЖС





С 1 марта в России вступил в силу закон, предусматривающий возможность использования механизма эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве.

Механизм защищает финансы граждан от недобросовестных строительных организаций и гарантирует безопасность сделок при строительстве домов. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Мы отмечаем растущий интерес граждан к индивидуальному жилищному строительству. В частности, это подтверждает стабильно высокий уровень ввода ИЖС в последние годы. В прошлом году было введено 62,3 млн кв. м индивидуальных домов, что стало рекордным показателем за всю историю России. Наша задача – поддержать людей в их желании жить в собственном доме. В первую очередь здесь важно обеспечить земельные участки необходимой инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. Кроме того, необходимо гарантировать безопасность сделок. Так, с 1 марта вступает в силу закон, которой предусматривает для ИЖС использование механизма эскроу-счетов, который уже зарекомендовал себя при строительстве многоквартирных домов. Уверен, что такая мера повысит надёжность индивидуального жилищного строительства и доверие граждан к этому рынку», — отметил Марат Хуснуллин.

Счета эскроу обеспечивают сохранность вложений граждан на протяжении всего процесса строительства жилья. Покупатели могут быть уверены, что их деньги направят застройщику только после выполнения всех обязательств. А в случае проблем со строительством граждане вернут свои деньги.

Строительство домов теперь будет осуществляться подрядчиками, в том числе с применением готовых домокомплектов, на территориях, находящихся в собственности, аренде или безвозмездном пользовании у частных лиц.

Организации, планирующие осуществлять свою деятельность в рамках нового механизма, должны размещать в единой информационной системе жилищного строительства информацию о себе, о строящихся жилых домах и другие данные. Гражданам будет легче оценить работу застройщика и сделать выбор строительной фирмы.