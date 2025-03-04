Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина





Ключевой принцип – социальная направленность бюджета



На очередном заседании Правительства области обсудили исполнение регионального бюджета за 2024 год. Объем доходов составил рекордные 98 млрд рублей – это на 11 млрд больше, чем в предыдущем году. Расходы исполнены в сумме почти 90 млрд рублей, что тоже рекорд. Из них больше половины направлены на здравоохранение, образование и социальную сферу.

Василий Анохин заверил: будем и дальше твёрдо придерживаться ключевых принципов – это социальная направленность бюджета и развитие инфраструктуры. «Вижу и слышу обратную связь от жителей – люди видят изменения, для меня это главный показатель нашей работы. По-прежнему ставлю задачу серьезное внимание уделять и качеству – это касается проектов по строительству, контролю, благоустройству и других. Буду держать на контроле», — подчеркнул губернатор.

В рабочем режиме

Во время рабочей встречи с новым начальником Смоленской таможни Николаем Новиковым обсудили вопросы стимулирования роста товарооборота, особенно в рамках всестороннего партнёрства с Беларусью. «Будем укреплять сотрудничество, помогая смоленским экспортёрам в поставках их продукции. Ещё одна важная договоренность – это передавать конфискованную таможней продукцию по запросу наших волонтёрских организаций бойцам на фронт, а также в военные госпитали», — прокомментировал Василий Анохин.

Также на прошлой неделе глава региона вместе с Председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Сергеем Черногаевым принял участие в 29-ой отчётно-выборной Конференции областного объединения организаций профессиональных союзов, которые сегодня объединяют почти 60 тысяч участников. Губернатор предложил профсоюзам активно включиться в подготовку празднования юбилея Великой Победы.

Навести порядок в муниципальном транспорте



На очередном заседании областной Думы депутаты поддержали пакет инициатив в сфере пассажирских перевозок. Как отметил Василий Анохин, их ключевая цель – сделать для смолян поездки в общественном транспорте более безопасными и комфортными. Нововведения начнут действовать с 1 сентября.

Главное о принятых законах. Автобусы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах должны быть:

подключены к системе спутниковой навигации и передавать в онлайн-режиме информацию о местоположении транспорта;

оборудованы для перевозок людей с ограничениями по здоровью, системами климат-контроля, электронным табло, устройствами для безналичной оплаты.

Также закон обязывает перевозчиков соблюдать расписание движения автобусов, не позволяет «перебрасывать» транспорт с менее выгодных маршрутов на более выгодные. А при намерении повысить стоимость проезда за 15 дней уведомить об этом муниципальную администрацию, которая проверит обоснованность такого решения.

Региону нужны специалисты



На прошлой неделе Василий Анохин выступил на совещании по вопросам подготовки рабочих кадров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Глава региона предложил рассмотреть на федеральном уровне возможность введения преференций как для абитуриентов при поступлении на целевое обучение по программам среднего профессионального образования, так и для предприятий реального сектора экономики, выступающих заказчиками целевого обучения.

Также губернатор уверен, что необходимо продолжать укреплять материально-техническую базу колледжей и техникумов при поддержке предприятий и федерального проекта «Профессионалитет», открывать образовательные кластеры, что является эффективным способом организации профессиональной подготовки будущих работников. К слову, до конца года в нашей области уже будут работать 5 таких объединений — строительства, медицины, машиностроения, сельского хозяйства и химической промышленности.

«Наша команда комплексно работает в этом направлении – используем возможности целевого обучения, вводим меры поддержки «целевиков» и молодых специалистов, взаимодействуем с предприятиями. По итогам приемной кампании прошлого года Смоленская область – в числе общероссийских лидеров по количеству заключенных договоров целевого обучения по программам среднего профобразования».

Без лишней бюрократии



В регионе упростили получение «Подарка новорожденному». Теперь набор вещей для ухода за малышом родители получают сразу при выписке из роддома.

Раньше нужно было предъявлять свидетельство о рождении из ЗАГСа в социальное или медучреждение по месту жительства. Люди жаловались губернатору в социальных сетях, что это неудобно.

Региональная социальная программа была запущена в начале этого года. Набор полагается каждой смоленской семье, в которой с 1 января 2025 года родился ребёнок. Более 450 семей уже получили такие подарки. В набор входят 28 предметов – памперсы, комбинезоны, носочки, пеленки, подгузники, детская одежда и другие необходимые вещи.

Строим для людей

Под председательством Василия Анохина состоялось очередное заседание штаба по строительству. Целый ряд крупных объектов сейчас в работе .

Так, благодаря решению Президента Владимира Путина начинается масштабное обновление областной клинической психиатрической больницы. Будет построен дополнительный корпус на 600 коек, а также проведена основательная реконструкция имеющихся зданий. Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации.

Завершено строительство онкологического диспансера в Смоленске. Ведется установка и монтаж медицинского оборудования. В этом году закончится долгострой с более чем 10-летней историей – строительство детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» в Красном Бору. В настоящее время там ведутся внутренние работы и обустройство инженерных сетей. Лагерь будет соответствовать всем современным требованиям. «Ждем с нетерпением, когда сюда приедут наши ребята на первую смену»,- сказал Василий Анохин.

Реализация ждет ряд объектов и в сфере ЖКХ, в жилищном строительстве: «Вводим новое жилье по программе Комплексного развития сельских территорий. Все это делает жизнь в наших городах и селах более удобной, комфортной, привлекательной для людей. Для этого работаем».

Правильный выбор

Смоленские школьники и студенты все активнее присоединяются к движениям профессионалов. Уже третий год одной из таких точек притяжения становится региональный этап Чемпионата «Профессионалы». Василий Анохин встретился с участниками на площадке Смоленской академии градостроительства и архитектуры, где талантливые ребята сражаются за место в финале.

«Увидел, насколько умело они держат в руках инструмент и как ответственно выполняют задания. Атмосфера заряжена их энергетикой», — поделился эмоциями Василий Анохин.

Всего участвуют 204 конкурсанта по 38 различным компетенциям – от деревообработки до сварочных работ. Оценивают их более 350 профильных экспертов на 15 площадках Смоленска и области. Также в рамках Чемпионата проходят круглые столы, мастер-классы, презентации от экспертов по развитию навыков.