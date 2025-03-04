На «Уроке цифры» миллионы детей узнают о технологиях современного программирования от специалистов ИТ-отрасли

С 10 марта по 6 апреля в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по технологиям современного программирования. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Стратегический партнер и разработчик содержания данного урока – фирма «1С».
На «Уроке цифры» школьники обсудят и попробуют свои силы в том, что составляет самую суть предмета информатика – программирование. Однако специальных знаний не потребуется, принять участие смогут все желающие. Учащиеся, в зависимости от своего возраста, попробуют себя в различных этапах составления программ: от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода. Также они познакомятся с современными технологиями программной разработки. Материалы занятия дополняют школьную программу уроков информатики, помогают развить практические навыки, важные для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по этому предмету. Урок показывает, что программирование – это эффективный инструмент решения реальных задач, глубоко вошедший в современную повседневную жизнь.
Урок состоит из обучающей анимационной видеолекции и интерактивного тренажера для закрепления знаний.
Тренажер имеет три уровня сложности, рекомендованных для начальной, средней и старшей школы. По сюжету каждый из них начинается с одним из традиционных героев «Урока цифры» – Запятыней, Скобцом или Слешем. Герой засыпает и видит во сне волшебную фабрику игрушек, на которой работают котики. Они просят героя помочь им наладить работу производства, решив некоторые интересные задачи по теме «алгоритмы и программирование». Возникающие при этом игровые ситуации показывают прикладное значение этих задач.
«Благодаря новым урокам от фирмы «1С» школьники смогут освоить основы программирования – узнают, как правильно оптимизировать код, работать с алгоритмами и массивами. Навыки программирования становятся все более важными в различных сферах, даже за пределами ИТ-отрасли. А еще наши «Уроки цифры» направлены на общее повышение киберграмотности и развитие цифровых компетенций – это позволит лучше понимать технологии, принципы их работы и безопасного использования. Важно вовлекать школьников в цифру – полученные знания и навыки помогут им стать настоящими профессионалами в будущем, в любых профессиях, где так или иначе присутствует цифра», – отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».
«Тематики уроков цифры за несколько лет проекта охватили самые разные аспекты мира ИТ. В уроках от фирмы «1C» мы наглядно рассказали об управлении проектами, облачных технологиях, цифровом производстве, быстрой разработке приложений, анализе данных и тестировании программного обеспечения. На этом уроке мы возвращаемся к истокам – к тому, как на уровне алгоритма получается программа и какие технологии этому способствуют. Освоить сложный материал поможет вводный мультик и игровой тренажер с визуальным конструктором программного кода, доступный любому школьнику», – прокомментировал Борис Нуралиев, директор фирмы «1С».
Для удобства проведения занятий материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учетом разной технической оснащенности классов.
«Урок цифры помогает ученикам узнать больше об информационных технологиях и ИТ-профессиях. Проект направлен на раннюю профориентацию и создание основы для кадрового резерва ИТ-специалистов. Новый урок поможет школьникам погрузиться в перспективную сферу программирования с первых классов – от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода», – сообщила директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.
Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 5 марта на сайте проекта https://урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками методических материалов, которое поможет провести этот урок с максимальной пользой и интересом для школьников.
Для удобства пользователей мобильных устройств разработана специальная браузерная версия игрового тренажера, которая будет наиболее актуальна для домашнего занятия. Приглашаем пройти новый «Урок цифры» всей семьей!
На «Уроке цифры» миллионы детей узнают о технологиях современного программирования от специалистов ИТ-отрасли
С 10 марта по 6 апреля в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по технологиям современного программирования. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Стратегический партнер и разработчик содержания данного урока – фирма «1С».
Будьте первым, кто оставит комментарий!