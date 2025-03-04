На «Уроке цифры» миллионы детей узнают о технологиях современного программирования от специалистов ИТ-отрасли

С 10 марта по 6 апреля в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по технологиям современного программирования. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Стратегический партнер и разработчик содержания данного урока – фирма «1С».

На «Уроке цифры» школьники обсудят и попробуют свои силы в том, что составляет самую суть предмета информатика – программирование. Однако специальных знаний не потребуется, принять участие смогут все желающие. Учащиеся, в зависимости от своего возраста, попробуют себя в различных этапах составления программ: от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода. Также они познакомятся с современными технологиями программной разработки. Материалы занятия дополняют школьную программу уроков информатики, помогают развить практические навыки, важные для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по этому предмету. Урок показывает, что программирование – это эффективный инструмент решения реальных задач, глубоко вошедший в современную повседневную жизнь.

Урок состоит из обучающей анимационной видеолекции и интерактивного тренажера для закрепления знаний.

Тренажер имеет три уровня сложности, рекомендованных для начальной, средней и старшей школы. По сюжету каждый из них начинается с одним из традиционных героев «Урока цифры» – Запятыней, Скобцом или Слешем. Герой засыпает и видит во сне волшебную фабрику игрушек, на которой работают котики. Они просят героя помочь им наладить работу производства, решив некоторые интересные задачи по теме «алгоритмы и программирование». Возникающие при этом игровые ситуации показывают прикладное значение этих задач.

«Благодаря новым урокам от фирмы «1С» школьники смогут освоить основы программирования – узнают, как правильно оптимизировать код, работать с алгоритмами и массивами. Навыки программирования становятся все более важными в различных сферах, даже за пределами ИТ-отрасли. А еще наши «Уроки цифры» направлены на общее повышение киберграмотности и развитие цифровых компетенций – это позволит лучше понимать технологии, принципы их работы и безопасного использования. Важно вовлекать школьников в цифру – полученные знания и навыки помогут им стать настоящими профессионалами в будущем, в любых профессиях, где так или иначе присутствует цифра», – отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

«Тематики уроков цифры за несколько лет проекта охватили самые разные аспекты мира ИТ. В уроках от фирмы «1C» мы наглядно рассказали об управлении проектами, облачных технологиях, цифровом производстве, быстрой разработке приложений, анализе данных и тестировании программного обеспечения. На этом уроке мы возвращаемся к истокам – к тому, как на уровне алгоритма получается программа и какие технологии этому способствуют. Освоить сложный материал поможет вводный мультик и игровой тренажер с визуальным конструктором программного кода, доступный любому школьнику», – прокомментировал Борис Нуралиев, директор фирмы «1С».

Для удобства проведения занятий материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учетом разной технической оснащенности классов.

«Урок цифры помогает ученикам узнать больше об информационных технологиях и ИТ-профессиях. Проект направлен на раннюю профориентацию и создание основы для кадрового резерва ИТ-специалистов. Новый урок поможет школьникам погрузиться в перспективную сферу программирования с первых классов – от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода», – сообщила директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 5 марта на сайте проекта https://урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками методических материалов, которое поможет провести этот урок с максимальной пользой и интересом для школьников.

Для удобства пользователей мобильных устройств разработана специальная браузерная версия игрового тренажера, которая будет наиболее актуальна для домашнего занятия. Приглашаем пройти новый «Урок цифры» всей семьей!