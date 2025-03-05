Губернатор Василий Анохин рассказал о подготовке к Дням Смоленской области в Совете Федерации

Мероприятие пройдет с 24 по 26 марта. Для Смоленщины это будет первый подобный опыт. Как не раз отмечала спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, это возможность показать достижения, обозначить проблемные вопросы, получить дополнительную поддержку на федеральном уровне.

Также 25-26 апреля в Смоленске состоится 14-е заседание межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству России и Беларуси. На ней обсудят итоги реализации соглашений о сотрудничестве с братским сопредельным государством. Отдельное внимание уделят теме молодежной политики Союзного государства и её дальнейшего развития.

Целевому обучению студентов будет посвящено выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре. Оно также состоится в Смоленске в этом году. Наш регион занимает 2-е место по целевому набору среди участников средних профессиональных учебных заведений. Опыт, которым поделятся смоляне, наверняка будет полезен и заинтересует представителей других регионов страны.

– Работа предстоит большая, обязательно расскажу о главных итогах. Верхняя палата Федерального собрания – это всегда вдумчивый и поступательный подход к развитию потенциала регионов с учетом их специфики, – подвел итог Василий Николаевич Анохин.