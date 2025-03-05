 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

С профессией на «ты»

06.03.2025

В Сафоновском филиале СмолАПО прошли профессиональные пробы для старшеклассников.

В учебных аудиториях и лабораториях школьники смогли попробовать свои силы в использовании измерительных инструментов, выявлении пищевых добавок в продуктах, создании робототехничекой системы, превращении химических веществ и многом другом.

Знание своих возможностей и начальное практическое представление о профессии помогут ребятам точнее определиться с выбором дела будущей жизни.

Опубликовано в категории Образование

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика