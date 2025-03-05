С профессией на «ты»

В Сафоновском филиале СмолАПО прошли профессиональные пробы для старшеклассников.

В учебных аудиториях и лабораториях школьники смогли попробовать свои силы в использовании измерительных инструментов, выявлении пищевых добавок в продуктах, создании робототехничекой системы, превращении химических веществ и многом другом.

Знание своих возможностей и начальное практическое представление о профессии помогут ребятам точнее определиться с выбором дела будущей жизни.