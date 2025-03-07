Артем Туров: Россия пишет новую историю не только нашей страны, но и справедливого мироустройства

«Сейчас Россия пишет новую историю не только нашей страны, но и справедливого мироустройства мира на многие годы вперед. Именно наши земляки, смоляне, пишут ее. Это воины легендарной 144-ой Ельнинской гвардейской мотострелковой дивизии, 49-ой гвардейской зенитно-ракетной бригады, 359-го мотострелкового полка и других соединений.

Мы на системной основе с первых дней спецоперации помогаем нашим землякам. Передаем необходимую спецтехнику, БПЛА, амуницию и оборудование, регулярно встречаемся, чтобы оперативно оказывать поддержку. Мы постоянно на связи. У наших бойцов очень высокий дух, они замотивированы на выполнение поставленных задач, стоящих сейчас, перед нашей Родиной и готовы их выполнять.

Совместно с федеральными и региональными органами власти мы постоянно ведем законотворческую работу, связанную с поддержкой участников СВО и членов их семей. Для наших ребят важно знать, что в тылу их близкие находятся под надежной опекой со стороны государства», — отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы от Смоленской и Брянской областей Артем Туров.

Напомним, что с 1 января 2025 года при заключении контракта на военную службу в Смоленской области предоставляется единоразовая выплата в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, смоляне, которые оказывают содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны России, теперь могут получить 100 тысяч рублей. Граждане, заключившие контракт на военную службу, получают возможность списать долги по кредитам до 10 млн. рублей.

Также стало проще получить справку о том, что военнослужащий участвует или участвовал в специальной военной операции. Теперь это можно сделать на Госуслугах или в любом филиале МФЦ Смоленской области, имея при себе только паспорт и СНИЛС. Срок предоставления услуги – 4 рабочих дня (срок может быть продлён на 30 календарных дней, если потребуется уточнить сведения).

Для родственников контрактников, добровольцев и мобилизованных смолян функционирует специальная платформа «Za Добро», внедрена социальная дисконтная карта «Zа Добро». В Смоленской области по поручению Президента России Владимира Путина также открыт региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» (г. Смоленск, ул. Кловская, 13), специалисты которого занимаются поддержкой ветеранов СВО и членов их семей в части персонального сопровождения по всем возникающим вопросам.

Всего в регионе действует 40 дополнительных мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. Социальная поддержка семьям предоставляется бессрочно. Подать заявку на службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны России или едином портале Госуслуг. Подробную информацию о службе по контракту можно узнать на официальном сайте и по телефону «117». Кроме того, жители Смоленска могут обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту на улице Маршала Жукова, 12/2 или по тел. 8(4812) 22-15-22; 68-71-45. Жители районов могут обратиться в любой военный комиссариат по месту пребывания или в мобильный пункт муниципалитета. Также информация размещена в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Телеграм.