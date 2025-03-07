Губернатор Василий Анохин – о фонде «Защитники Отечества»

Президент Владимир Путин встретился с женщинами – сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Во встрече принимала участие и Татьяна Владимировна Федосова, которая работает в Смоленском региональном отделении фонда. Татьяна Владимировна затронула очень важную тему – организацию работы с родственниками пропавших без вести. Они сейчас не меньше, чем другие нуждаются в поддержке и заботе со стороны государства.

Владимир Владимирович поддержал просьбу смолянки и поручил в кратчайшие сроки внести изменения в соответствующий Указ, чтобы фонд «Защитники Отечества» мог без проволочек сопровождать таких подопечных и оказывать им всю необходимую помощь.

– Мы, в регионе, со своей стороны, всегда поддерживаем инициативы нашего отделения и работаем единой командой, делаем так, чтобы у ребят, которые сражаются на передовой, был надёжный тыл и уверенность в том, что их родные и близкие – под надёжной защитой, – прокомментировал Василий Николаевич Анохин.

Выступление Татьяны Владимировны с 49:50 минуты rutube.ru/video/2a1f…