Могут ли изъять земельные участки с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 08.08.2024 № 307-ФЗ, которым определяется трёхлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садовых и огородных земельных участков.

В связи с этим в последнее время в сети «Интернет» появились сообщения о том, что с 1 марта 2025 года у собственников земельных участков в упрощенном порядке могут быть изъяты земельные участки в связи с их неиспользованием.

Как пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Смоленской области Ольга Нахаева: «Данная информация не соответствует действительности, поскольку законодательством никакого «упрощенного» порядка изъятия земельных участков не предусмотрено. Вступающий в силу Федеральный закон, наоборот, предусмотрел новые механизмы защиты прав собственности граждан. Законом № 307-ФЗ определяется трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков. Данная норма прежде всего касается проблемных участков, которые захламлены, заболочены или заросли сорной растительностью. Человеку дополнительно даётся 3 года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т.д.). В течение этого 3-летнего срока, пока собственник осваивает участок, его нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку он к нему еще не приступал. После истечения 3 лет, предназначенных для освоения земли, человек уже начинает использовать ее по назначению – строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения, выращивать сельскохозяйственную продукцию и т.д. С этого момента собственник несет ответственность за неиспользование участка, и контрольные (надзорные) органы могут зафиксировать нарушения. Указанные нормы касаются земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. Важно также отметить, что в новом законе об освоении земель, а также в разработанных Росрестром проектах подзаконных актов не предлагалось и не предлагается расширить основания для изъятия земельных участков, увеличить штрафы за их неиспользование. Гражданским кодексом РФ уже на протяжении многих лет предусмотрена процедура изъятия земельного участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства. Это возможно в случае его неиспользования по целевому назначению в течение трех лет (при условии отсутствия обстоятельств, связанных с его освоением, а также стихийными бедствиями). Данный механизм введен еще в 1995 году. С этого же времени предусмотрена возможность изъятия земельного участка, если он используется не по целевому назначению, или его использование приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде (ст. 284 и 285 Гражданского кодекса РФ). То есть если ранее, по действующему законодательству, у собственника могли изъять землю, если он ее не освоил в течение 3 лет, то по новому закону срок до возможного изъятия фактически увеличивается до 5-7 лет, т.к. он дает человеку дополнительные 3 года для освоения. Также необходимо отметить, что даже если человек не освоил земельный участок в срок, это не будет автоматически являться основанием для его изъятия. Напоминаем, что изъятию земельного участка предшествует проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Правообладатели участков, на которых будут выявлены признаки неиспользования, смогут устранить нарушения в установленном порядке».