Пусть всегда будет… мама!

У сафоновцев Марии и Александра Лисеенковых большая семья. Их старшему сыну Виктору на днях исполнилось восемь лет, он школьник. В июле 2022 года у супругов родилась тройня: Рома, Гриша и Арсений. Недавно малыши пошли в детский сад.

Двух своих братьев, Женю и Никиту, глава семьи забрал из детского дома «Гнездышко», супруги оформили над ними опеку. Женя сейчас учится в школе, а Никита является студентом Смоленского техникума железнодорожного транспорта. Супруги Лисеенковы молоды: ей 26, ему – 30 лет.

– Главное – не отчаиваться и не унывать! – сказала при встрече Мария Лисеенкова. – И во всем нужно находить позитив: нам не приходится скучать; мы вынуждены много двигаться, что полезно для здоровья; нам есть ради кого жить…

Ни сама Мария, ни ее родители не могли представить, что ее мечты и планы окажутся далекими от действительности, преподнеся неожиданные сюрпризы.

Мать с отцом, Мармылевы Виктория Валерьевна и Андрей Юрьевич, заботились не только о двух собственных детях, но и о племяннике, который был у них частым гостем. Сын и дочь росли в атмосфере любви и заботы друг о друге.

В школьные годы Маша увлеклась театром. Занималась в театральной студии «Маска» Центра детского творчества. Немало ярких воспоминаний у нее связано с руководителем студии Иваном Николаевичем Кузнецовым. Она и сейчас при первой же возможности старается пойти с детьми на спектакль в ЦДТ, посмотреть, как играют юные актеры, вспомнить о том, как сама выступала со сверстниками на различных праздниках, участвовала в постановках на военную тему, радовалась коллективным наградам, полученным за победы в конкурсах, встречалась с выпускниками студии прошлых лет…Одна из выпускниц, Марина Федорова, в ту пору студентка института искусств, поставила с воспитанниками «Маски» спектакль «Неправильная история про Красную шапочку», где Мария исполнила главную роль. Возможно, тогда и зародилась в ее душе мечта о театре: хотелось не в кино сниматься, а играть, жить на сцене…Театральная семья в ЦДТ оказалась необыкновенно сплоченной. Став взрослыми, воспитанники Ивана Николаевича Кузнецова не забывают дорогу к родному Центру детского творчества, организуют встречи. Общие темы для разговоров находятся и у школьников, и у тех, кому за 30.

В жизни люди частенько выбирают не ту профессию, о которой мечтали. Вот и Мария окончила Сафоновский филиал Смоленской академии профессионального образования, устроилась на работу лаборантом химического анализа в ООО «Колтек-спецреагенты».

С будущим мужем встретилась на дне рождения у общих знакомых. Он к тому времени вернулся после срочной службы в армии. Устроился работать водителем, снял комнату в общежитии. Веселый, общительный, Александр своей харизмой напомнил Дина Винчестера – главного героя ее любимого телесериала «Сверхъестественное». Впоследствии Мария оценила не только чувство юмора спутника, но и надежность, заботу, ответственность за судьбу близких людей.

Он не скрывал тревоги за младших братьев, находившихся в Доме ребенка. Младшего, Женечку, с трех лет забрали из неблагополучной родительской семьи, поместив в Дом малютки. Второму брату, Никите, к моменту возвращения Александра из армии исполнилось девять лет. По выходным старший брат навещал их, по будням звонил, беспокоился, все ли у них хорошо. И часто говорил о том, что заберет их к себе.

В 2016 году Мария и Александр стали мужем и женой, через год у них родился первенец – Виктор. Мария окончила Сафоновский филиал СмолАПО, устроилась на работу. Александру приходилось (и сейчас приходится) много времени проводить в рейсах: он – водитель фуры одного из частных предприятий по производству железобетонных изделий…

Марию не напугала семейная ситуация, необходимость заботиться о младших братьях мужа. Вдвоем навещали их в Доме ребенка. Дни рождения, праздники Никита и Женя проводили в семье брата, чувствуя поддержку близких людей. Наконец, в 2020 году, когда глава семьи заработал деньги на трехкомнатную квартиру в микрорайоне №2, сам сделал ремонт, удалось оформить опеку, забрать ребят из детдома. Обретение семьи стало для них большой радостью.

Ничто не предвещало больших перемен. Шел день за днем, учебные будни детей и рабочие будни взрослых чередовались с праздничными, когда вся семья была в сборе…Братья Александра сдружились с братом Маши, а ее родителей стали называть бабушкой и дедушкой.

И вдруг, как гром среди ясного неба: на работе Марии внезапно стало плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь…Понятно, что это вызвало общее беспокойство. Однако тревога сменилась ожиданием скорых перемен: выяснилось, что в семье ожидается пополнение. Когда Мария проходила ультразвуковое обследование, врач сообщил: «У вас будет двойня»! «Замечательно, если родятся мальчик и девочка», – обрадовалась молодая женщина. «Нет-нет, – внесла коррективы доктор. – У вас будет тройня!»

Сказать, что Маша была ошеломлена этим известием, – значит, ничего не сказать. Застав любимую в истерическом состоянии, Александр встревожился: «Что случилось?»

Разглядывая снимок УЗИ, он не мог понять странное состояние жены, пока та не прояснила ситуацию: «У нас будет тройня!». Он облегченно вздохнул: «Это не беда! Одним больше, одним меньше…Лишь бы все были живы и здоровы!».

Слова поддержки, конечно, важны. И все же в подобных случаях важнее конкретная помощь. Ведь невозможно, имея две руки, управиться сразу с тремя крошечными человечками, которых надо накормить, напоить, вывести на прогулку, выкупать, переодеть. И попробуй пойми, что их периодически беспокоит…Первый год жизни тройняшек многодетной матери можно смело засчитывать за три! Бывали дни и ночи, когда не только она, но и вся семья буквально сбивалась с ног…

Конечно, выручали (и по сей день выручают) родители – Виктория Валерьевна и Андрей Юрьевич. «Их помощь неоценима», – признается Мария. Даже различить, кто из младенцев есть кто, на первых порах было сложно. Два близнеца похожи друг на друга, как две капли воды, только третий ребенок выглядит иначе.

Благо, что брат мужа Евгений и старший сын Виктор в нужный момент оказываются дома. Они и поиграют с малышней, и за стол посадят, и успокоят, когда потребуется. Муж, возвращаясь из рейса, тоже берется за неотложные домашние дела.

Мария признает, что он не только добытчик в семье, но и друг, советчик, опора. Если бы не помощь родных и близких, Маша не смогла бы в нынешней ситуации подготовиться к защите диплома. А она в этом году заканчивает Смоленский институт экономики и управления. Конечно, получение высшего образования стоило немалых усилий!

Александр поддерживает предложения любимой, старается по возможности исполнить ее мечты. Это оказывается так приятно – устроить очередную фотосессию, съездить на день рождения Вити в московский парк развлечений «Остров мечты»… А к нынешнему 8 Марта и девятилетию со дня свадьбы (поженились Лисеенковы 3 марта 2016 года) подарить билеты на концерт любимой группы Марии «Звери» в Санкт-Петербурге.

Мария ценит и хозяйственность, деловитость братьев своего мужа. Те по собственной инициативе и еду приготовят для себя и всех домочадцев, и в квартире порядок наведут.

Когда мы закончили рассматривать семейные снимки, моя собеседница вдруг о чем-то задумалась, а потом с уверенностью произнесла:

– За эти годы, что мы вместе с Александром, вырос его старший брат – в июне ему уже будет 19 лет. Получив диплом, Никита сможет пойти на работу. Женя скоро получит паспорт, нынче ему исполнится 14 лет. Он занимается в футбольной секции, как и наш сынишка Виктор. Мальчишкам спорт необходим! Три наших малыша пока не тянут на звание богатырей, частенько болеют. Но это, думаю, временно. Летом будем закаляться, поедем в деревню – моя бабушка подарила нам земельный участок. Александр планирует поставить забор, огородить усадьбу. Мне нравится, что он все делает своими руками, любую проблему решает, обсудив со мной. Для мужчины это ценное качество.

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото Натальи Просенковой